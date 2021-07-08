Егоров: Власть понимает, что информационную войну информационными средствами ей не выиграть

– Сегодня силовики пришли с обысками в «Нашу Ніву» и региональные медиа – Intex-Press, Оrsha.eu и «Брестскую газету». В чем логика давления на независимые СМИ? Пусть сайт nn.by заблокировали, но у редакции популярный телеграм-канал, который продолжит работу.





– Думаю, у властей нет надежд на то, что они могут выиграть информационную войну в интернете собственно информационными средствами. Они никогда не достигнут такой популярности своих ресурсов, какая есть у независимых СМИ и телеграм-каналов.





Поэтому власти начинают уничтожать физическую инфраструктуру производства независимой информации. Соответственно они атакуют редакции, журналистов, всячески препятствуют их работе и создают неудобства.





Властям нужно, чтобы независимые СМИ работали плохо – менее интенсивно, менее качественно, с большими сложностями, перебоями. Чтобы пользователям было неудобно читать эти СМИ, чтобы пользователи отказывались от их чтения. Стоит задача не дать нормально жить независимым медиа, не дать делать то, что они умеют.





Повторюсь, что эта логика связана с пониманием власти, что информационную войну информационными средствами она выиграть не сможет. Поэтому идет подрыв инфраструктуры.





Вместе с тем, наверное, присутствует и определенная мстительность.





– Весной разгромили портал TUT.BY, теперь атаковали «Нашу Ніву». Как думаете, под угрозой все редакции независимых СМИ?





– Репрессии могут коснуться редакций всех популярных медиа. К сожалению, этого можно ожидать.





Не думаю, что последние атаки на СМИ завязаны на конкретные политические события – вроде планов по проведению референдума. Власти хотят обеспечить полный контроль не только над политической сферой, но и над гражданским обществом, сферой независимой информации.





Идет системная зачистка, которая является следствием событий 2020 года, а не подготовкой к чему-то новому.





Власти целиком и полностью хотят ликвидировать общественное сопротивление, чтобы оно не представляло никакой угрозы для них.





– После разгрома TUT.BY были слухи, что власти создадут альтернативу ему. Почему этого не произошло?





– Потому что они не умеют этого делать, не понимают, как создать нечто подобное.





Раньше уже были неудачные попытки: из БелТА хотели сделать главный информационный ресурс, который должен был захватить большую часть информационного пространства. В государственное агентство много вкладывалось, но ничего из этого не вышло.





Независимые медиа более эффективны в работе, поэтому привлекают бОльшую часть белорусской аудитории.