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Ивана Тихона избрали капитаном олимпийской сборной Беларуси на Игры в Токио

08.07.2021 18:09 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Комиссия спортсменов НОК Беларуси избрала капитаном команды на XXXII Игры Олимпиады в Токио Ивана Тихона, сообщила пресс-служб НОК.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские – с 24 августа по 5 сентября.

Олимпиада в Токио будет пятой для 45-летнего спортсмена. Ранее на Олимпиаде в Афинах-2004 он занял третье место, но получил позднее серебро из-за дисквалификации чемпиона. Однако через 8 лет, в 2012 году был лишён награды за применение допинга.

Тихон занял третье место на Олимпиаде в Пекине-2008, но в декабре 2008 года из-за повышенного содержания тестостерона по решению МОК был лишен награды и дисквалифицирован. В 2010 года Тихону вернули бронзу, так как посчитали, что имелись нарушения при допинг-контроле. 

На Олимпиаде в Сиднее-2000 Иван Тихон занял 4-ое место, а в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевал серебро.

 
 
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Комиссия спортсменов НОК Беларуси избрала капитаном команды на XXXII Игры Олимпиады в Токио Ивана Тихона, сообщила пресс-служб НОК. Олимпиада в Токио...
 
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