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На сельхозпредприятиях Беларуси с начала года погибли 9 человек - ФПБ

08.07.2021 18:09 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

С начала 2021 года на предприятиях АПК в Беларуси тяжело травмированы 49 работников, погибли на производстве 9 человек, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси. 

“АПК по-прежнему остается одной из самых травмоопасных отраслей. К сожалению, мы видим, что из года в год трагические истории повторяются”, - рассказали в федерации по итогам мониторинга предприятий. 

Уже выявлены несколько предприятий, где не функционируют санитарно-бытовые помещения, не в полном объеме работники обеспечены спецодеждой и обувью. Также не все единицы техники обеспечены аптечками и огнетушителями. 

Человеческий фактор остается одним из главных причин несчастных случаев. Особенно во время жатвы, добавили в ФПБ, “и сами работники, и ответственные за это специалисты пренебрегают элементарными правилами техники безопасности”. 


 
 
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С начала 2021 года на предприятиях АПК в Беларуси тяжело травмированы 49 работников, погибли на производстве 9 человек, сообщает Федерация профсоюзов...
 
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