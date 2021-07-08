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Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

08.07.2021 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С начала года в Литве на границе с Беларусью перехвачено уже 1509 нелегальных мигрантов — в 18,6 раза больше, чем за весь 2020 год. Белорусская сторона утверждает, что не происходит ничего экстраординарного — мол, обычное для лета дело.

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето
Фото LRT.lt

 

Литва вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию

За минувшие сутки, с утра 7 июля до утра 8 июля, литовскими пограничниками задержаны 93 нелегальных мигранта. Госпогранслужба Литвы приводит помесячную статистику задержаний: в январе — 20 человек, в феврале — 13, в марте — 8, в апреле — 70, в мае — 77, в июне — 473, с начала июля — 848.

Суточный рекорд был зафиксирован утром 4 июля — 160 нелегалов (5 июля — 134, 6 июля — 131). Друскининкайский район самый популярный у нелегалов: за последние шесть дней здесь задержан 461 человек.

Среди незаконно пересекших границу больше всего граждан Ирака (679), Конго (196), Камеруна (114), Гвинеи (81) и Ирана (68). Многие не имеют удостоверений личности.

Протяженность белорусско-литовской государственной границы — 678,8 км. Граница проходит в том числе по труднопроходимым лесным и заболоченным местностям.

2 июля правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом нелегальной миграции через границу с Беларусью.

5 июля в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции».

Официального комментария Госпогранкомитета Беларуси относительно складывающейся ситуации нет, однако на сайте ведомства размещен репортаж телеканала ОНТ, в котором отмечается, что с начала года Госпогранкомитет фиксирует существенный наплыв мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу с ЕС, задержано более трехсот человек, в том числе 200 на границе с Литвой.

Начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец утверждает, что «количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет и не выходят за рамки прогноза, характерного для весенне-летнего периода».

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский говорит, что каждая из сторон (Беларусь и Литва) сосредоточила основные усилия на определенных участках границы:

«С учетом изменений обстановки точки концентрации этих усилий могут меняться, и это обусловлено активизацией противоправной деятельности на том или ином направлении. Поэтому в текущей ситуации с учетом позиции, занятой сопредельной стороной, мы сосредоточили усилия на приоритетных для нас направлениях».

 

Будут новые санкции?

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что ситуация на границе с Литвой, а теперь еще и Польшей — это «сознательные действия белорусских властей, чтобы насолить этим странам».

Собеседник Naviny.by полагает, что сейчас налажена «переброска мигрантов из Ирака на границу с Литвой — иностранцев перевозят самолетами в Минск, помогают переходить границу, после чего их задерживают пограничники ЕС».

Такая политика вызывает беспокойство в ЕС и будет мотивировать страны вводить более жесткие санкции в отношении белорусских властей, отметил Болкунец.

«Беларусь уже рассматривается как угроза безопасности для ЕС. Будут новые санкции. Белорусский бизнес от всего комплекса санкционных мер понесет существенные финансовые потери. Да и в целом санкции, особенно секторальные, будут иметь последствия для всех», — считает политолог.

 

Сколько стоило оборудование границ с ЕС и кто за это платил

6 июля Александр Лукашенко на совещании о противодействии западным санкциям заявил, что проблема нелегальной миграции создана не белорусскими властями.

«Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в концлагеря. Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России», — заявил Лукашенко.

Между тем ЕС вправе рассчитывать на сдерживание нелегалов в силу существующих международных договоров и многолетней материальной поддержки Беларуси в части противодействия незаконной миграции и оснащения погранпереходов.

Например, в рамках соглашения о реадмиссии на средства ЕС в Беларуси строятся два новых центра для содержания мигрантов. Под этот проект нашей стране с февраля 2018-го до февраля 2022-го выделяется 7 млн евро. Средства помимо строительства центров пойдут на разработку и внедрение программы правовой и институциональной политики в отношении нерегулярной миграции.

Центры временного размещения мигрантов в Беларуси уже действуют. К примеру, на территории Брестской пограничной группы один из них появился более десяти лет назад в рамках совместного проекта ЕС и Программы развития ООН «Усиление управления границей в Республике Беларусь» (БОМБЕЛ-1). Бюджет — 4,7 млн евро.

Сейчас реализуется четвертый двухгодичный проект БОМБЕЛ-4 с бюджетом более 3,7 млн евро. Эти средства ЕС потратит на техническую помощь в создании телекоммуникационной сети с использованием волоконно-оптических линий связи протяженностью почти 400 километров на границе с Литвой.

По информации Представительства ЕС, на предыдущие три проекта БОМБЕЛ Беларусь получила от Евросоюза 20,6 млн евро.

Пограничные переходы в Каменном Логе и Козловичах имеют современный вид в том числе благодаря поддержке ЕС.

В начале двухтысячных было реализовано несколько проектов на белорусско-литовской границе по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» и демаркации белорусско-литовской границы (на каждый пошло около 1,3 млн евро). На переоборудование грузового терминала «Козловичи-2» ЕС выделил 16 млн евро в 2007—2009 годах.

Также Евросоюз финансово поддерживает национальные проекты в сфере охраны границ и устранения незаконной миграции.

Например, в рамках проекта «Поддержка Республики Беларусь в решении проблем нерегулярной миграции и защиты прав человека уязвимых групп мигрантов» была улучшена инфраструктура и техническое оснащение Сморгонского учебного центра для пограничников — построено новое здание учебного центра Института пограничной службы. Вклад ЕС составил 80% общего объема финансирования — 1 717 180 евро.

В целом за последние 20 лет на инфраструктурные проекты на приграничной территории ЕС выделил Беларуси более 50 млн евро.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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За последние 20 лет на инфраструктурные проекты на приграничной территории ЕС выделил Беларуси более 50 млн евро.
 
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