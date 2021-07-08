Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

С начала года в Литве на границе с Беларусью перехвачено уже 1509 нелегальных мигрантов — в 18,6 раза больше, чем за весь 2020 год. Белорусская сторона утверждает, что не происходит ничего экстраординарного — мол, обычное для лета дело.



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Литва вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию

За минувшие сутки, с утра 7 июля до утра 8 июля, литовскими пограничниками задержаны 93 нелегальных мигранта. Госпогранслужба Литвы приводит помесячную статистику задержаний: в январе — 20 человек, в феврале — 13, в марте — 8, в апреле — 70, в мае — 77, в июне — 473, с начала июля — 848.

Суточный рекорд был зафиксирован утром 4 июля — 160 нелегалов (5 июля — 134, 6 июля — 131). Друскининкайский район самый популярный у нелегалов: за последние шесть дней здесь задержан 461 человек.

Среди незаконно пересекших границу больше всего граждан Ирака (679), Конго (196), Камеруна (114), Гвинеи (81) и Ирана (68). Многие не имеют удостоверений личности.

Протяженность белорусско-литовской государственной границы — 678,8 км. Граница проходит в том числе по труднопроходимым лесным и заболоченным местностям.

2 июля правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом нелегальной миграции через границу с Беларусью.

5 июля в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что «белорусский режим использует миграцию как инструмент политической манипуляции».

Официального комментария Госпогранкомитета Беларуси относительно складывающейся ситуации нет, однако на сайте ведомства размещен репортаж телеканала ОНТ, в котором отмечается, что с начала года Госпогранкомитет фиксирует существенный наплыв мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу с ЕС, задержано более трехсот человек, в том числе 200 на границе с Литвой.

Начальник Сморгонской пограничной группы Максим Бутранец утверждает, что «количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет и не выходят за рамки прогноза, характерного для весенне-летнего периода».

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский говорит , что каждая из сторон (Беларусь и Литва) сосредоточила основные усилия на определенных участках границы:

«С учетом изменений обстановки точки концентрации этих усилий могут меняться, и это обусловлено активизацией противоправной деятельности на том или ином направлении. Поэтому в текущей ситуации с учетом позиции, занятой сопредельной стороной, мы сосредоточили усилия на приоритетных для нас направлениях».

Будут новые санкции?

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что ситуация на границе с Литвой, а теперь еще и Польшей — это «сознательные действия белорусских властей, чтобы насолить этим странам».

Собеседник Naviny.by полагает, что сейчас налажена «переброска мигрантов из Ирака на границу с Литвой — иностранцев перевозят самолетами в Минск, помогают переходить границу, после чего их задерживают пограничники ЕС».

Такая политика вызывает беспокойство в ЕС и будет мотивировать страны вводить более жесткие санкции в отношении белорусских властей, отметил Болкунец.

«Беларусь уже рассматривается как угроза безопасности для ЕС. Будут новые санкции. Белорусский бизнес от всего комплекса санкционных мер понесет существенные финансовые потери. Да и в целом санкции, особенно секторальные, будут иметь последствия для всех», — считает политолог.

Сколько стоило оборудование границ с ЕС и кто за это платил

6 июля Александр Лукашенко на совещании о противодействии западным санкциям заявил, что проблема нелегальной миграции создана не белорусскими властями.

«Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в “концлагеря”. Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России», — заявил Лукашенко.

Между тем ЕС вправе рассчитывать на сдерживание нелегалов в силу существующих международных договоров и многолетней материальной поддержки Беларуси в части противодействия незаконной миграции и оснащения погранпереходов.

Например, в рамках соглашения о реадмиссии на средства ЕС в Беларуси строятся два новых центра для содержания мигрантов. Под этот проект нашей стране с февраля 2018-го до февраля 2022-го выделяется 7 млн евро. Средства помимо строительства центров пойдут на разработку и внедрение программы правовой и институциональной политики в отношении нерегулярной миграции.

Центры временного размещения мигрантов в Беларуси уже действуют. К примеру, на территории Брестской пограничной группы один из них появился более десяти лет назад в рамках совместного проекта ЕС и Программы развития ООН «Усиление управления границей в Республике Беларусь» (БОМБЕЛ-1). Бюджет — 4,7 млн евро.

Сейчас реализуется четвертый двухгодичный проект БОМБЕЛ-4 с бюджетом более 3,7 млн евро. Эти средства ЕС потратит на техническую помощь в создании телекоммуникационной сети с использованием волоконно-оптических линий связи протяженностью почти 400 километров на границе с Литвой.

По информации Представительства ЕС, на предыдущие три проекта БОМБЕЛ Беларусь получила от Евросоюза 20,6 млн евро.

Пограничные переходы в Каменном Логе и Козловичах имеют современный вид в том числе благодаря поддержке ЕС.

В начале двухтысячных было реализовано несколько проектов на белорусско-литовской границе по реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» и демаркации белорусско-литовской границы (на каждый пошло около 1,3 млн евро). На переоборудование грузового терминала «Козловичи-2» ЕС выделил 16 млн евро в 2007—2009 годах.

Также Евросоюз финансово поддерживает национальные проекты в сфере охраны границ и устранения незаконной миграции.

Например, в рамках проекта «Поддержка Республики Беларусь в решении проблем нерегулярной миграции и защиты прав человека уязвимых групп мигрантов» была улучшена инфраструктура и техническое оснащение Сморгонского учебного центра для пограничников — построено новое здание учебного центра Института пограничной службы. Вклад ЕС составил 80% общего объема финансирования — 1 717 180 евро.

В целом за последние 20 лет на инфраструктурные проекты на приграничной территории ЕС выделил Беларуси более 50 млн евро.