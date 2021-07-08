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Продолжаются обыски и задержания журналистов в регионах

08.07.2021 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В регионах Беларуси 8 июля продолжаются задержания и обыски у журналистов.

Продолжаются обыски и задержания журналистов в регионах

Почти три часа проходил обыск у журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича в Витебске. Его проводили сотрудники Первомайского РОВД в рамках дела по ст. 188 Уголовного кодекса (клевета), сообщил журналист БелаПАН.

«Дело завели против неустановленного человека, который якобы оклеветал милиционера из Лепеля. И якобы информация об этом человеке могла быть у меня», — рассказал Казакевич.

По его словам, из квартиры забрали ноутбуки, два фотоаппарата, маленький бело-красно-белый флажок. Во время обыска журналиста не было дома.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), глубокского журналиста Дмитрия Лупача силовики забрали из санатория «Плисса», где он отдыхал в последние дни. По словам жены журналиста, перед этим представители силовых структур приезжали к Лупачу домой. Куда увезли журналиста, пока неизвестно.

В Бобруйске (Могилевская область) прошел обыск дома у журналистки Алеси Латинской, которая сотрудничает с ресурсом Вobr.by, ее увезли в КГБ, сообщили в БАЖ.

Также сообщается об обысках в редакциях изданий «Брестская газета», Intex-press (Барановичи) и у сотрудников Orsha.eu.

 

 

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Теги: Витебск
 
 
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В регионах Беларуси 8 июля продолжаются задержания и обыски у журналистов.
 
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