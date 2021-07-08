Масштабные комплексные учения проходят в Смолевичском районе

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Масштабные комплексные учения в эти дни проходят в Смолевичском районе. Спасатели, железнодорожники, сотрудники ОСОВОДа, представители организаций и структур отрабатывают различные сценарии чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф. За основу вводных взяты вполне реальные инциденты: пожар на железной дороге после схода поезда с рельсов, крушение легкомоторного самолета вблизи аэропорта, автокатастрофа, в результате которой машина оказалась в реке. Подобные учения проходят в разных частях района. Так ведомства учатся реагировать на нештатные ситуации.



Владимир Королев наблюдал за маневрами, он расскажет о наиболее ярких эпизодах. Поезд считается одним из самых безопасных видов транспорта, но это не значит, что здесь нет нештатных ситуаций. По легенде, с рельсов сходит состав, вагон с дизельным топливом горит, существует реальная угроза взрыва соседних цистерн с бензином. Первым делом спасатели ищут пострадавших у горящего вагона.



Пока одно звено спасает пострадавшего, второе выполняет проливку соседней цистерны. Она с бензином, важно предотвратить взрыв топлива. Ведь тогда в зону возможного поражения попадает расположенное рядом предприятие. А это куда более серьезная техногенная катастрофа. Тем временем к месту ЧП прибывает пожарный поезд, его задача потушить огненный вагон.



Редко просто обыватель видит пожарный поезд, еще реже этот состав в действии. Помимо цистерн здесь находится вагон с реагентами, которые предназначены для тушения любого вида пожара. В голове поезда - цистерна-приемник - она применяется для сбора аварийной жидкости. Это на тот случай, если произошла разгерметизация вагона при крушении. Из поезда спасатели подают стволы, и пена накрывает огненный состав.



Следующая вводная авиакатастрофа. Неподалеку от аэропорта рухнул легкомоторный самолет, не дотянул до посадки. Диспетчеры о происшествии сообщают всем службам, начинается поисково-спасательная операция.



Место крушения как на ладони видно с неба, вертолет с бойцами отряда МЧС спецназначения первыми оказываются на месте ЧП, пилоты докладывают о пожаре в лесу в результате авиакатастрофы. Вездеходы этого отряда доберутся до любой чаши. Спасатели находят пострадавшего пилота, его передают в руки медиков. Ликвидировать нужно и лесной пожар после крушения. С ближайшего озера вертолет спасателей набирает воды и вмиг гасит очаг возгорания.



