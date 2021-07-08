Фура из Литвы занизила стоимость груза в 4 раза

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Выгодный дисконт: чтобы сэкономить на таможенных платежах, занизили стоимость груза в 4 раза. Таким образом пытались ввезти на территорию ЕАЭС итальянские обои, их стоимость порядка 58 тысяч долларов. Фура ехала их Литвы через пункт пропуска "Котловка". По бумагам, которые предоставил водитель, стоимость груза около 14.5 тысячи долларов, в то время как реальная стоимость обоев в 4 раза выше заявленной. Начат административный процесс по данному факту.



