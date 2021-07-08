СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Витебске

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В результате ДТП с мотоциклом и пешеходом в Витебске последний скончался. СК возбудил уголовное дело. Авария случилась 2 июля. По данным следствия, 20-летний байкер на мотоцикле Honda ехал по улице Воинов-Интернационалистов, около дома № 37 он сбил пешехода. Это 66-летний мужчина. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Тогда все участники аварии были доставлены в больницу. Спустя время от полученных травм скончался пожилой мужчина. Следствие просит помочь в расследовании очевидцев этого дорожного происшествия. Номер телефона /33/ 399 80 44.



