Жимолость съедобная: как правильно сажать, ухаживать и обрезать

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Кто-то скажет, что никогда не ел ягод слаще жимолости. Другие похвалят их приятную кислинку, третьи посетуют на горчинку. И правы окажутся все. Ведь ягоды жимолости могут похвастать широкой гаммой вкусовых оттенков.

Существует более 200 видов жимолости. Однако есть можно лишь те ягоды, которые окрашены в черный либо синий цвета. Растения с оранжевыми либо красными ягодами являются ядовитыми!

Чем полезна жимолость

Темно-фиолетовые, черные, синие ягоды содержат много витаминов, микроэлементов и целебных веществ. Поэтому не стоит отказываться от употребления такого полезного продукта.

Марина Пигуль, научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Институт плодоводства":

По вкусу ягоды этого растения - что-то среднее между черникой и голубикой. В Сибири жимолость называют ягодой здоровья и молодости.







В 200 г ягод жимолости (это примерно один стакан) содержится суточная норма витамина С.

Посадка саженцев жимолости

Растение это довольно неприхотливо, стойко переносит морозы и засуху. И очень любит свет. Поэтому для посадки саженцев жимолости лучше выбирать открытое солнечное место.

Что касается почвы, то культура предпочитает среднесуглинистую, богатую гумусом, с содержанием органических соединений. Лучше всего жимолость растет и плодоносит на слабокислых почвах.

Посадкой растений можно заниматься и весной, и летом, и осенью. Органические и минеральные удобрения вносят (по инструкции) непосредственно в посадочные ямы перед высадкой саженцев. А потом 2-3 года кусты жимолости ничем не подкармливают.

Уход за жимолостью

Начиная с 3-го года, осенью под кусты вносят органические удобрения (перепревший навоз). В принципе, ухаживать за жимолостью нужно так же, как и за большинством садовых культур - своевременно пропалывать, подкармливать, рыхлить поверхность почвы и, конечно, поливать.

Марина Пигуль:

Особенно жимолость нуждается в поливе в период созревания ягод. В это время, особенно в засушливый период, растения нужно поливать из расчета 10-12 л воды на куст.







Что касается долговечности, то в этом плане растение бьет рекорды и может плодоносить до 50 лет. Омолаживающую обрезку жимолости проводят примерно в 20-летнем возрасте. Для этого кусты обрезают на уровне 20-30 см от земли на пень. В течение двух последующих лет растения восстанавливаются и опять начинают плодоносить.

Сбор урожая жимолости

Плоды созревают в конце июня - начале июля. У большинства сортов жимолости полностью созревшие ягоды с куста опадают. Поэтому с уборкой ягод запаздывать не стоит. Делать это нужно регулярно по мере их созревания.

Бывает так, что дачники приезжают на участок, допустим, в выходные - а ягод на кустах уже нет, все они лежат на земле.

Защита жимолости от птиц

Птицы очень любят лакомиться жимолостью. Зимой они выклевывают почки у растений, а летом прилетают на ягоды, так как они созревают в наших садах самыми первыми.







Марина Пигуль:

Рекомендую на дачных участках укрывать насаждения жимолости специальной сеткой либо марлей, иначе можно остаться без урожая.Надеемся, наши советы помогут вам получить хороший урожай, сохранить растения сильными и здоровыми. Помните, в природе есть все, главное - уметь пользоваться ее благами.

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