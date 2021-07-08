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Дорожные происшествия 7 июля 2021 года

08.07.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Погоня со стрельбой в Белыничах. Экипаж ГАИ преследовал Volkswagen. Водитель не реагировал на требования остановиться, а также на предупреждения пытался скрыться. Стрельба по колесам вынудила лихача остановиться. Шумахером оказался 21-летний житель района. Причина, по которой он пытался скрыться, стала ясна - молодой человек никогда не получал водительского удостоверения. Кроме того, это не первая его поездка без прав. Теперь в отношении парня составлены 4 административных протокола, а также выписан штраф на сумму свыше 2 тысяч рублей. 


В аварии на МКАД пострадал 11-летний мальчик


ДТП произошло накануне в Минске. По информации ГАИ, 38-летняя женщина за рулем Mazda пренебрегла безопасной дистанцией и врезалась в попутную Audi.


Ряд аварий с участием мотоциклистов произошел в столице


В результате столкновения  Opel и Suzuki на улице Малинина байкер в больнице. Предварительно, водитель минивэна, выезжая со двора, не пропустил мотоциклиста, который ехал по главной дороге. Обстоятельства аварии выясняются. Еще одно ДТП с байкером уже на перекрестке улиц Турова и Уборевича. Сообщается, что 40-летний мужчина на Hyundai  протаранил мотоцикл "Минск". Травмы получил 32-летний водитель последнего, он госпитализирован.

А на улице Сурганова дорогу не поделили каршеринговый автомобиль и мотоцикл Honda. Как сообщает ГАИ, на пересечении с улицей Якуба Коласа шофер легковушки не уступил дорогу байкеру, который двигался по встречке. В результате аварии пострадал 37-летний мотоциклист, его увезла скорая помощь. 


Участнику аварии в Рогачевском районе пришли на помощь спасатели


На горячую линию сообщили о столкновении Opel с диким животным. Автомобиль обесточили, после чего покореженный металл разрезали гидравлическими ножницами и вытащили водителя. Его уложили на носилки и передали медикам. Мужчина в больнице. 


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Теги: Минск
 
 
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Погоня со стрельбой в Белыничах. Экипаж ГАИ преследовал Volkswagen. Водитель не реагировал на требования остановиться, а также на предупреждения пытался скрыться....
 
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