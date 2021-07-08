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В Минске задержали молодого человека, который подозревается в ограбление одного из сетевых магазинов
Источник материала: БT
В Минске задержали молодого человека, который подозревается в ограбление одного из сетевых магазинов столицы. Несмотря на дерзость, эффект нулевой. Парня оперативно нашли в одном из хостелов.
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В Минске задержали молодого человека, который подозревается в ограбление одного из сетевых магазинов
В Минске задержали молодого человека, который подозревается в ограбление одного из сетевых магазинов столицы. Несмотря на дерзость, эффект нулевой. Парня...
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