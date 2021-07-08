УЕФА открыл дело в отношении Англии после полуфинала Евро с Данией

пишет Лента.ру. В организации расследуют инцидент во время исполнения пенальти англичанами в дополнительное время. Сообщается, что в глаза вратарю сборной Дании Касперу Шмейхелю светили лазерной указкой. Кроме того, УЕФА проведет разбирательства относительно использования английскими болельщиками пиротехники и их поведения во время исполнения национального гимна Дании,Лента.ру.





Шмейхель отразил пенальти, назначенный в дополнительное время, но отбил мяч перед собой. Нападающий англичан Харри Кейн, исполнявший удар с 11-метровой отметки, добил мяч в сетку.





Игра прошла в среду, 7 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а единственный гол в овертайме забил Кейн. В финале англичане 11 июля сыграют с Италией.