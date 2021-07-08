Источник материала: Смартпресс

Главный редактор "Наша гісторыя" и детских изданий "Дуду" и "Асцярожна: дзеці!" Андрей Дынько проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщила редакция "Нашай нiвы".

Дынько задержан на 72 часа. До 2018 года он был редактором "Нашай Нiвы".

По этой же статье проходит подозреваемым главред "Нашай нiвы" Егор Мартинович. Как сообщалось, в четверг 8 июля в "Нашай нiве" прошли обыски. Сайт издания заблокирован по решению Мининформа.