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Главный редактор "Наша гісторыя" Андрей Дынько подозревается в массовых беспорядках
08.07.2021 18:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Главный редактор "Наша гісторыя" и детских изданий "Дуду" и "Асцярожна: дзеці!" Андрей Дынько проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), сообщила редакция "Нашай нiвы".
Дынько задержан на 72 часа. До 2018 года он был редактором "Нашай Нiвы".
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Главный редактор "Наша гісторыя" и детских изданий "Дуду" и "Асцярожна: дзеці!" Андрей Дынько проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка...
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