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Мобильный оператор МТС открыл новый салон связи, первым посетителям обещают скидки
08.07.2021 18:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В торговом центре "Корона" на ул. Корженевского, 26 в Минске открылся новый салон связи МТС. Первых гостей офиса с 8 по 11 июля ждут скидки до 25% на устройства от известных производителей.
В новом салоне представлен большой выбор устройств ведущих мировых брендов: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Здесь можно подобрать смартфон, планшет, смарт-часы и другие гаджеты. Все устройства находятся на открытой витрине, чтобы любой желающий мог их протестировать.
Помимо гаджетов, в салоне представлен также широкий ассортимент аксессуаров для мобильных устройств. Среди них: чехлы, наушники, карты памяти и защитные стекла.
В честь открытия с 8 по 11 июля для посетителей действует акция – скидки до 25% на смартфоны и планшеты. Выгода доступна при покупке единым платежом или в рассрочку на 12 месяцев.
Кроме того, сотрудники салона проконсультируют клиентов по актуальным тарифным планам, услугам и другим предложениям компании, а также помогут с их выбором и подключением. В офисе по запросу клиента помогут активировать на номере дополнительные услуги, внести платеж по рассрочке, а также оформят детализацию счета.
Для удобства посетителей работает электронная очередь и установлен платежный терминал самообслуживания.
Офис на ул. Корженевского, 26 будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.
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В торговом центре "Корона" на ул. Корженевского, 26 в Минске открылся новый салон связи МТС. Первых гостей офиса с 8 по 11 июля ждут скидки до 25% на устройства от...
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