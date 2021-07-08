Скверы, парки, стадионы, площадки у ДК - какие места для массовых мероприятий определяют в районах местные власти?

Источник материала: Смартпресс

Поправки в закон о массовых мероприятиях начали действовать в июне. Теперь запрещено вести прямой эфир с митингов, "проводимых с нарушением установленного порядка их организации или проведения, в целях их популяризации или пропаганды". Кроме того, местные власти должны были к концу июня "привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим законом". Они это успешно делают - определяют места для массовых мероприятий. Смартпресс решил разобраться, где разрешается людям выражать свою гражданскую позицию.

В основном в тени деревьев





Решения райисполкомов регулярно публикуются на pravo.by. Там определяются рекомендованные места для проведения массовых мероприятий за исключением уличных шествий и демонстраций. Это касается мероприятий, "организаторами которых выступают граждане, политические партии, профессиональные союзы, иные организации Республики Беларусь, зарегистрированные в установленном порядке".

Например, 8 июля стало известно , что в Шумилинском районе рекомендованное место - сценическая площадка в парке на улице Короткина в райцентре. В Ушачах - городской сквер по улице Ленинской, в Шарковщине - площадка перед районным Центром культуры. В Городке - возле фонтана в малом городском парке за Домом культуры. В Глубоком местом для санкционированных митингов выбрали пересечение улиц Коммунистической и Пионерской.

На Витебщине такие решения исполкомов выглядят однотипными. Кроме самого Витебска. Там документ меняет слова "постоянными местами" на "рекомендованными местами для" в решении 2009 года. В каноническом документе "постоянными местами" были парк имени Советской Армии, парк культуры и отдыха железнодорожников и парк 30-летия ВЛКСМ. Дополнительно же указаны районы парков, где теоретически можно собрать митинг зарегистрированным в установленном порядке организациям.

Юго-восток

А вот на Гомельщине документы составлены немного по-другому - там не только указывается одно место для массовых мероприятий, но и приводится список локаций, где их проводить нельзя. Например, в Буда-Кошелево собирать митинги рекомендуют на стадионе средней школы № 1. А запрещают на площади, в двух скверах, на остановках, вблизи мемориального комплекса на улице Ленина и у кинотеатра, рядом с предприятием "Амипак", у трех магазинов и одного павильона, а также вблизи двух рынков.

Примечательно, что данные рекомендации не распространяются на "массовые мероприятия, проводимые по решению государственных органов". Такая же ситуация в Корме - там собрания рекомендуют проводить на стадионе у Детско-юношеской спортивной школы, а на площадях, в парке и у торгового центра это делать запрещено.

В Рогачеве соотношение рекомендованных и запрещенных площадок 1 к 9 - там митинг можно попробовать собрать у хлебоприемного предприятия. Такой же счет и в Наровле. В Светлогорске примерно так же - массовые мероприятия рекомендуют проводить на площадке физкультурно-спортивного клуба "Коммунальник", а запрещают собираться на центральной площади, на набережной, а также на расстоянии менее 50 м у пяти точек в городе.

На западе

Не отстает в новациях и Гродненщина. В областном центре определены два рекомендованных места - это Коложский парк и лесопарк Румлёвский. Запрещено собираться на площадях Советской и Ленина, а также на улице Советской и в парке Жилибера.

А например в Сморгони решение райисполкома изменяет документ от 25 ноября 2011 года. Теперь рекомендованным местом определена площадка по улице Каминского у мемориального комплекса в память о линии противостояния во время Первой мировой войны. Указано, что слова "не допускается" в решении десятилетней давности нужно заменить словом "запрещается", но список запрещенных для митингов мест не приводится. А обнаружить документ за 2011 год в сети не удалось.

Внезапная вспышка либерализма зафиксирована в Пружанском районе. Там запрещено митинговать на остановках, перекрестках, пешеходных переходах, мостах, на расстоянии менее 50 м от памятников архитектуры, истории, культуры, воинских захоронений, на пляжах и местах отдыха у воды, а также в парке. Но можно собираться на 13 площадках по всему району - это два городских стадиона и еще 11 точек в деревнях и агрогородках.

Восток

Решения исполкомов Могилевской области о местах проведения массовых мероприятий в недавнее время на Национальном правовом интернет-портале не публиковались. Однако известно , что в Могилеве согласованный митинг можно провести на стадионе по улице Челюскинцев.

Столичный регион

Например, в Смолевичском районе рекомендуют собираться на двух стадионах в райцентре, а запрещают на центральной площади и на остановках. Как и в решениях райисполкомов Гомельской области, указано, что рекомендации не распространяются на "массовые мероприятия, проводимые по решению государственных органов".

В Минске традиционно площадкой для разрешенных митингов был парк Дружбы народов у площади Бангалор. Перед президентскими выборами 2020 года указывалось , что в городе всего пять точек для санкционированных массовых мероприятий. Кроме парка у Бангалор, указывалась Центральная аллея в парке культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября, площадка возле фонтана в Киевском сквере, место у входа в парк имени Грековой, сквер Жукова и Тучинский сквер. Однако иногда эти площадки бывают заняты под другие мероприятия, поэтому за расписанием их работы надо тщательно следить.