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«Меняем правила игры». На чем сегодня зарабатывает Onliner и каким видит рынок e-commerce
08.07.2021 18:59 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
До 2021 года каталог Onliner зарабатывал на абонентской плате от продавцов товаров за размещение в нем. С этого года компания начала переходить к транзакционной модели: выручка площадки теперь напрямую зависит от количества и суммы закрытых сделок. Почему было принято решение изменить бизнес-модель, как компания рассчитывает свою комиссию по разным товарным позициям и как предпринимателям повышать процент успешно закрытых сделок, об этом рассказывает CEO Onliner Илья Жуковец.
Интервью состоялось в рамках совместного видеопроекта «Про бизнес» и сервиса для обмена электронными документами
На чем сегодня зарабатывает компания Onliner
— У нас есть несколько сервисов, которые тесно переплетены между собой. Новости — это отдельный сервис со своим центром генерации выручки, своими проектами. Каталог — это, безусловно, большой продукт, где размещается около полутора миллионов товаров. Также у нас есть проекты «Авто и мото», сервис по недвижимости «Дома и квартиры», сервис «Услуги», «Барахолка» — горизонтальный классифайд и, конечно, «Форум» — такое место притяжения аудитории.
Во всех сервисах мы переходим на транзакционную модель бизнеса, когда получаем процент от состоявшихся сделок. Часть сервисов уже полностью перешла на эту модель, остальные еще готовим к переходу. Если говорить про авто и недвижимость, например, то здесь мы пока только площадка объявлений, берем деньги с продавцов за некие способы продвижения. Но в целом мы идем к тому, чтобы доминирующую часть денег зарабатывать, исходя из пользы, которую даем как продавцам, так и покупателям.
В чем особенности транзакционной модели
В абонентской модели работы в e-commerce есть потолок. Это когда ты достигаешь некой выручки, после которой кратное увеличение пользы для клиентов не приводит к кратному увеличению выручки. Нас это не устраивает — мы хотим кратно расти по всем направлениям. Транзакционная модель это позволит.
Особенность этой модели в том, что сейчас для нас важно доводить сделки до конца, то есть мы становимся по-настоящему сервисной компанией. К усилиям продавца и покупателя мы добавляем свою энергию и волю.
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Сколько сделок отменяется и что с этим делать
Сейчас мы работаем на уровне 10% отмененных заказов, когда сделка не завершается. То есть десятую часть своей потенциальной выручки упускаем. Но все равно это хороший показатель. Когда только начинали переходить к транзакционной модели, то увидели в каталоге около 20% отмен — при мировом нормативе до 2%.
Понять, что мешает сделкам состояться, нам помогает колл-центр. Наши сотрудники обзванивают абсолютно все отмененные заказы — как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. И всего за полтора месяца мы научились вместе с нашими партнерами в два раза лучше обслуживать заказы покупателей в Беларуси. Вместо 20% отмен пришли к 10%.
Почему не получается закрывать все сделки? Главная проблема всего e-commerce в том, что товара часто не бывает в наличии. И мы сейчас делаем поступательные шаги для того, чтобы изменить поведение продавцов. Даем бесплатную аналитику по тому, как продается товар в каталоге Onliner, чтобы по самым ходовым позициям предприниматели могли иметь некий сток. Ведь если у тебя нет стока, это значит, что другие игроки будут тебя обходить — в быстроте реакции, качестве консультаций, сроках возвратов и т.д.
Конечно, если позиция действительно редкая, ничего страшного, если вы ее поставите под заказ. Но для потребителя важно, чтобы изначально были правильные ожидания от сделки, понимание того, есть товар в наличии или его нужно ждать.
Есть еще такой момент: законодательство в Беларуси
Будет ли Onliner «фильтровать» продавцов
Как и любой e-commerce бизнес, мы хотим работать с показателем успешно закрытых сделок в 98−99% и движемся в этом направлении.
Мы знаем примеры наших восточных соседей, которые отключают на свое площадке партнеров, не способных обслужить клиентов с уровнем успешности сделок менее 95%. Это называется делистинг. Не умеешь работать — мы тебя «делистим». Для нас это крайняя мера.
Мы понимаем, что Onliner в свое время формировал этот рынок, и несем ответственность за то, что меняем сегодня правила игры. Поэтому мы ведем с партнерами долгие переговоры — как в мессенджерах, так и при личных встречах. Показываем цифры, убеждаем, договариваемся и видим, что большинство наших партнеров готовы идти навстречу и меняться.
Конечно, когда мы придем к уровню 98% успешности заказов, это будет означать, что у нас появится какой-то фильтр по качеству продавцов.
В настоящий момент мы анализируем среднюю оценку по отзывам на магазины. По нашим данным, в апреле в среднем магазины на Onliner в отзывах получали оценку от покупателей 4 балла по пятибалльной системе, а в июне — 4,4 балла, то есть качество обслуживания покупателей растет.
От чего зависит комиссия по сделке
По ставке комиссии товары в каталоге Onliner.by сегодня ранжированы по 700 категориям (сами ставки разнятся от 0,36% до 9,2% с транзакции. — Прим. «Про бизнес»). Устанавливая комиссию, мы руководствовались тремя факторами:
Потом мы наняли внешнего эксперта, который провел свой аудит и подсказал, что по некоторым позициям комиссии могут быть пересмотрены, причем как в большую, так и в меньшую сторону. Например, по автомобильным шинам мы комиссию снизили, поскольку не видели рыночных факторов, которые позволят игрокам платить установленный процент. В каких-то категориях мы, наоборот, видели задел, чтобы поставить комиссию чуть выше.
Сколько продавцов торгуют на площадке Onliner
Сейчас у нас около 1,5 тысячи активных продавцов — это те, кто ежедневно принимает заказы. А вообще количество торгующих предпринимателей — около 10 тысяч, но происходит сезонная миграция ввиду того, что есть много специализированных магазинов. Пришел сезон шин — 60 продавцов подключились, сезон шин ушел — из них осталось 20, к примеру.
У кого-то из продавцов доля продаж на Onliner доходит до 80% в общей выручке, кто-то использует Onliner как точку входа на рынок.
Товары-блокбастеры и непопулярные «Лекарства»
Всего в каталоге выставлено около полутора миллионов товаров, но, опять же, есть сезонность, поэтому мы подсчитывали количество товаров хотя бы с одним активным предложением. В данный момент таких товаров в каталоге — 763 тыс.
Среди них есть так называемые товары-блокбастеры: в топе у нас небольшие бытовые приборы, а также комплектующие для компьютера, главным образом экосистемы Xiaomi, портативные наушники таких брендов, как Apple, Huawei, Xiaomi. Популярными можно назвать и необычные позиции с точки зрения каталога — это пиццы. Продавцы получают сотни заказов на пиццы в день с сервиса «Еда».
«Еда» — это один из относительно новых разделов, который мы запустили весной прошлого года. Тогда же нам разрешили торговать лекарствами с доставкой. К сожалению, «Лекарства» у нас пока не пользуются большим успехом, в отличие от других стран, где с началом пандемии такие сервисы стали популярными. Пока мы видим, что заказы у нас делают, скорее, для обновления офисных аптечек.
Как компания принимает решения о запуске новых сервисов
Мы заинтересованы во всех категориях товаров, которые могут быть законно куплены в интернете и к чему есть спрос со стороны покупателей. Одежда и обувь, например, тоже входят в наши интересы, но есть определенные барьеры, которые пока не позволяют с этим сектором поработать.
Новые сервисы, которые нам интересно сделать внутри каталога, мы оцениваем по системе приоритизации. Учитываем следующие критерии:
Из этих переменных рейтингуем задачи между собой. Сейчас каталог работает в два потока, есть две команды и скоро появится третья — мы ее назвали Fast track. Она будет заниматься быстрыми наработками в случаях, когда резко меняется конъюнктура рынка и надо сделать что-то быстрое. Необходимость такой команды мы почувствовали с началом пандемии.
Важно и то, что любой сервис, который мы задумываем, обязан идти с элементом комьюнити.
Я бы сказал, что комьюнити — это ДНК Onliner.
Если это новости, то там будут комментарии, которыми удобно пользоваться. Если мы идем в автомобили, там будут отзывы по авто и т.д. Мы всегда оставляем открытую платформу для обсуждения, потому что там создаются новые смыслы. Эти смыслы создает наша аудитория, мы их анализируем и через них развиваем продукт.
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До 2021 года каталог Onliner зарабатывал на абонентской плате от продавцов товаров за размещение в нем. С этого года компания начала переходить к транзакционной модели:...
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