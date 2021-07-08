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Новости экономики за 08.07.2021

08.07.2021 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что представили промышленные предприятия на международной выставке в Екатеринбурге? Какой пилотный проект запускает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Минэкономики и концерна «Белнефтехим» и с какой целью товарная биржа вводит расчеты в китайских юанях?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.

До 1 января 2025 года юрлица и ИП могут рассчитываться валютой за перевозку грузов из-за границы

Новости экономики за 08.07.2021

МАСШТАБНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Масштабная национальная экспозиция Беларуси представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. В 2021 году основное внимание современным технологиям в сфере промышленности. Белорусская экспозиция – это стенды 40 промышленных и научных организаций и предприятий. Инновационные решения для сферы металлообработки и энергетики, индустриальной автоматизации и машиностроения, добывающей и перерабатывающей промышленности.

Так, Минский моторный завод привез на выставку новинку – двигатель малой мощности для спецтехники. Завод активно ведет поставки продукции в Россию, в том числе через собственный торговый дом. Холдинг «Автокомпоненты» представил линейку комплектующих, многие из которых уже поставляются на основные конвейерные заводы России.

Линейка лифтового оборудования, автомобильные парковочные системы, микроэлектронные компоненты для космической промышленности – новшеством экспозиции 2021 года стал гибридный формат. Впервые национальная экспозиция Республики Беларусь сопровождается онлайн-платформой, которая позволяет найти белорусский павильон на выставке, увидеть продукцию и разработки, получить контакты предприятий.

В Беларуси запустили пилотный проект импортозамещения

Новости экономики за 08.07.2021

БУТБ ОБЕСПЕЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТОВ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ

БУТБ обеспечит возможность расчетов в китайских юанях. Это коснется сделок по биржевым договорам, оплаты сбора и перечисления задатка. Пока эти операции проводятся только в белорусских и российских рублях, евро и долларах США. Добавление новой валюты эксперты объясняют значительно возросшим количеством сделок, совершаемых китайскими компаниями на биржевых торгах. Новшество позволит упростить финансовую сторону биржевой деятельности для участников из Китая.

С точки зрения развития трансграничной биржевой торговли рынок Китая сегодня один из наиболее перспективных. На бирже аккредитованы 45 китайских компаний, более половины из которых регулярно участвуют в торгах. Кроме того, раз в две недели проводятся специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в КНР. Все это обеспечивает динамичный рост товарооборота с Китаем. По итогам полугодия он достиг 25,5 миллиона долларов, притом что за весь 2020 год этот показатель составил 13,5 миллиона.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Что представили промышленные предприятия на международной выставке в Екатеринбурге? Какой пилотный проект запускает Белорусский фонд...
 
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