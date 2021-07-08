«Реализация стратегии по искоренению правды в Беларуси»: зачем силовики пришли в СМИ

Источник материала: Салiдарнасць

8 июля стало очередным «черным днем» для белорусских независимых медиа. Силовики пришли в «Нашу Ніву», «Брестскую газету», барановичский Intex-Press, Оrsha.eu… Точечно задерживали журналистов в других регионах страны.





Характерные бусы у редакции НН 8 июля в первой половине дня

Министерство информации заблокировало сайт «Нашай Нівы», сославшись на решение Генпрокуратуры «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено…». Уже известно, что главный редактор «НН» Егор Мартинович задержан по подозрению в причастности «к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок» – статья 342 УК. Также после допроса отправлены на Окрестина его заместитель Андрей Скурко и главред «Нашай гiсторыi» Андрей Дынько.

Демонстративный характер действий силовиков указывает на то, что все совпадения не случайны, и под видом борьбы с экстремизмом власти продолжают уничтожать независимые белорусские медиа.

Белорусская ассоциация журналистов выступила с требованием «остановить уничтожение свободного слова в Беларуси». Однако не приходится сомневаться, что это заявление не будет услышано властями.

«Властям хотелось бы, чтобы белорусы видели только их ложь, пропаганду, их картину мира»

По каким бы причинам не проводились обыски и задержания сотрудников независимых СМИ, большинство из них сводится в итоге к обвинениям в «организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» либо в «распространении экстремистских материалов». Но в этом ли кроются причины теперешней «зачистки», проходящей одновременно как минимум в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Орше, Бобруйске, Глубоком, Лунинце?

– Странный, на первый взгляд, накат, – отмечает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич. – Сегодня сложно «закрыть» онлайн-ресурс – тот восстановится буквально через несколько недель и с нового адреса восстановит свою аудиторию.

Нелогично. Но, если подумать, может быть, дело как раз в этих «нескольких неделях» или «месяцах»?

Аналитик предлагает сопоставить два момента: информацию о том, что проект обновленной Конституции будет представлен в начале августа, и «чудесное возвращение в соцсети» Романа Протасевича, а также активность в провластных пабликах и зазывание журналистов «на работу».

– Очень может быть, что окружению Лукашенко необходима дезорганизация информационного поля в ближайшее время. Время на презентацию конституции. И время на раскрутку новых информационных ресурсов. На первый взгляд, даже не совсем провластных – с такой себе «разрешенной толикой оппозиционности», – рассуждает Игорь Тышкевич.

Целью этих манипуляций, по мнению эксперта, – воздействие не на протестное ядро, а на «болото», колеблющийся электорат, которому важно оставить только уже тщательно перемолотую пропагандистскими жерновами информацию.

– Референдум по конституции нужен власти как способ обновления легитимности. Электоральная кампания с заведомо позитивным для Лукашенко результатом. Новая конституция – «царь-батюшка даровал немножко свободы». Старая – «народ любит Лукашенко». В этой связке громкий шум «неподконтрольных голосов» не нужен.

Заместитель главного редактора «Нашай Нівы» Артем Горбацевич убежден , что сегодняшний разгром старейшей белорусскоязычной газеты, а также крупных независимых региональных изданий – продолжение политики «удушения», которую последовательно проводят белорусские власти:

– Властям хотелось бы, чтобы белорусы видели только их ложь, пропаганду, их картину мира, и не видели правды, не имели альтернативы. Это реализация стратегии по искоренению правды в Беларуси.

Почему масштабная «зачистка» началась не осенью 2020-го, в разгар уличных протестов, а гораздо позже?

– Именно потому, что людей на улицах нет, – считает Артем Горбацевич. – Когда они были, то любой триггер мог озлобить их и вывести на улицы еще большее количество протестующих. Теперь люди запуганы неслыханным размахом репрессий, которого прежде не было в Беларуси – властям есть чем гордиться… Так что все логично – когда люди подавлены, самое время всех «зачищать».

Если нам не оставляют возможности работать легально, в рамках их же законов, мы будем действовать иначе. Конечно, мы будем работать дальше, потому что часть нашей команды находится в безопасности, мы будем продолжать делать и расширять «Нашу Ніву». Власти не уничтожат ее таким тупым накатом.

Важно помнить: зачистка медиаполя в Беларуси началась не сегодня

И не в мае 2021-го, когда за один день силовики показательно разгромили крупнейший информационный портал страны – TUT.BY, а еще раньше обезглавили Press Club Belarus и провели «спецоперацию» в офисе Белорусской ассоциации журналистов.

И даже не осенью 2020-го, когда в стремлении как можно быстрее убрать людей с улиц силовики задерживали без разбора «наших и ваших» (за решеткой оказались даже корреспонденты дружественного пропагандиста МИА «Россия Сегодня», а на претензии по этому поводу Александр Лукашенко предложил Маргарите Симоньян «перевернуть страницу»).

Ползучая интервенция в сторону независимой журналистики началась еще в 1994-м – с «белых пятен» в газетах на месте антикоррупционного доклада депутата Верховного Совета Сергея Антончика.

Позже были не менее впечатляющие случаи цензуры и давления на СМИ: отказ типографий печатать независимые газеты, закрытие «Свободы», «Имени», «Навінаў», «Белорусской деловой газеты», замена нелояльных редакторов телеканалов и газет, исключение независимой прессы из подписных каталогов, блокировки интернет-ресурсов и прочая, прочая.

В 2020-м маховик закрутился вновь, в который раз подтверждая, что дело не в претензиях к отдельным «нячэсным» журналистам или СМИ. По мнению правителя и его окружения, ликвидации подлежит любое медиа, а также сетевые ресурсы, блоги, чаты, телеграм-каналы, критикующие «государственную позицию».

И вот уже журналистов, которых тогдашний глава МВД Юрий Караев велел «не трогать» на акциях протеста, не просто задерживают – в них, как в корреспондента «НН» Наталью Лубневскую, стреляют. А потом не только не заводят уголовное дело по данному факту, а цинично штрафуют редакцию за «не уведомление Белгосстраха о случившемся».

Вот независимая журналистика и вовсе становится преступлением – Катерина Борисевич с TUT.BY за правду об убийстве Романа Бондаренко получила полгода колонии , а журналистки «Белсата» Катерина Андреева и Дарья Чульцова за стрим с «Площади Перемен» – по 2 года колонии …

Вот уже подготовлены и одобрены в кратчайшие сроки поправки в Закон о СМИ и ужесточены другие законы, а законодатели прямо говорят об «информационной войне». Беларусь 2020-го признали самой опасной среди постсоветских стран для работы журналистов, а «Репортеры без границ» в очередной раз включили Лукашенко в обновленный перечень «врагов свободы прессы», наравне с Башаром Асадом, Си Цзиньпином, Мухаммедом бен Сальманом и Владимиром Путиным.

И понятно, что «закручивание гаек» на этом не закончится – несмотря на то, что многие аналитики предупреждают о возможности «сорвать резьбу».

Свято место пусто не бывает, и на месте закрытых медиа появятся новые – вполне возможно, не столь профессиональные и щепетильные в смысле журналистской этики, а куда более радикальные. И что останется властям – вновь, как в августе, «отключить рубильник» – перекрыть интернет всей стране?..