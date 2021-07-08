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«Реализация стратегии по искоренению правды в Беларуси»: зачем силовики пришли в СМИ
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
8 июля стало очередным «черным днем» для белорусских независимых медиа. Силовики пришли в «Нашу Ніву», «Брестскую газету», барановичский Intex-Press, Оrsha.eu… Точечно задерживали журналистов в других регионах страны.
Характерные бусы у редакции НН 8 июля в первой половине дня
Министерство информации заблокировало сайт «Нашай Нівы», сославшись на решение Генпрокуратуры «в связи с размещением информации, распространение которой запрещено…». Уже известно, что главный редактор «НН»
Демонстративный характер действий силовиков указывает на то, что все совпадения не случайны, и под видом борьбы с экстремизмом власти продолжают уничтожать независимые белорусские медиа.
Белорусская ассоциация журналистов выступила с
«Властям хотелось бы, чтобы белорусы видели только их ложь, пропаганду, их картину мира»
По каким бы причинам не проводились обыски и задержания сотрудников независимых СМИ, большинство из них сводится в итоге к обвинениям в «организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» либо в «распространении экстремистских материалов». Но в этом ли кроются причины теперешней «зачистки», проходящей одновременно как минимум в Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Орше, Бобруйске, Глубоком, Лунинце?
– Странный, на первый взгляд, накат, –
Нелогично. Но, если подумать, может быть, дело как раз в этих «нескольких неделях» или «месяцах»?
Аналитик предлагает сопоставить два момента: информацию о том, что проект обновленной Конституции будет представлен в начале августа, и «чудесное возвращение в соцсети» Романа Протасевича, а также активность в провластных пабликах и зазывание журналистов «на работу».
– Очень может быть, что окружению Лукашенко необходима дезорганизация информационного поля в ближайшее время. Время на презентацию конституции. И время на раскрутку новых информационных ресурсов. На первый взгляд, даже не совсем провластных – с такой себе «разрешенной толикой оппозиционности», – рассуждает Игорь Тышкевич.
Целью этих манипуляций, по мнению эксперта, – воздействие не на протестное ядро, а на «болото», колеблющийся электорат, которому важно оставить только уже тщательно перемолотую пропагандистскими жерновами информацию.
– Референдум по конституции нужен власти как способ обновления легитимности. Электоральная кампания с заведомо позитивным для Лукашенко результатом. Новая конституция – «царь-батюшка даровал немножко свободы». Старая – «народ любит Лукашенко». В этой связке громкий шум «неподконтрольных голосов» не нужен.
Заместитель главного редактора «Нашай Нівы» Артем Горбацевич
– Властям хотелось бы, чтобы белорусы видели только их ложь, пропаганду, их картину мира, и не видели правды, не имели альтернативы. Это реализация стратегии по искоренению правды в Беларуси.
Почему масштабная «зачистка» началась не осенью 2020-го, в разгар уличных протестов, а гораздо позже?
– Именно потому, что людей на улицах нет, – считает Артем Горбацевич. – Когда они были, то любой триггер мог озлобить их и вывести на улицы еще большее количество протестующих. Теперь люди запуганы неслыханным размахом репрессий, которого прежде не было в Беларуси – властям есть чем гордиться… Так что все логично – когда люди подавлены, самое время всех «зачищать».
Если нам не оставляют возможности работать легально, в рамках их же законов, мы будем действовать иначе. Конечно, мы будем работать дальше, потому что часть нашей команды находится в безопасности, мы будем продолжать делать и расширять «Нашу Ніву». Власти не уничтожат ее таким тупым накатом.
Важно помнить: зачистка медиаполя в Беларуси началась не сегодня
И не в мае 2021-го, когда за один день силовики показательно разгромили крупнейший информационный портал страны – TUT.BY, а еще раньше обезглавили Press Club Belarus и провели «спецоперацию» в офисе Белорусской ассоциации журналистов.
И даже не осенью 2020-го, когда в стремлении как можно быстрее убрать людей с улиц силовики задерживали без разбора «наших и ваших» (за решеткой оказались даже корреспонденты дружественного пропагандиста МИА «Россия Сегодня», а на претензии по этому поводу Александр Лукашенко
Ползучая интервенция в сторону независимой журналистики началась еще в 1994-м – с «белых пятен» в газетах на месте антикоррупционного доклада депутата Верховного Совета Сергея Антончика.
Позже были не менее впечатляющие случаи
В 2020-м маховик закрутился вновь, в который раз подтверждая, что дело не в претензиях к отдельным «нячэсным» журналистам или СМИ. По мнению правителя и его окружения, ликвидации подлежит любое медиа, а также сетевые ресурсы, блоги, чаты, телеграм-каналы, критикующие «государственную позицию».
И вот уже журналистов, которых тогдашний глава МВД Юрий Караев
Вот независимая журналистика и вовсе становится преступлением – Катерина Борисевич с TUT.BY за правду об убийстве Романа Бондаренко
Вот уже подготовлены и одобрены в кратчайшие сроки
И понятно, что «закручивание гаек» на этом не закончится – несмотря на то, что многие аналитики предупреждают о возможности «сорвать резьбу».
Свято место пусто не бывает, и на месте закрытых медиа появятся новые – вполне возможно, не столь профессиональные и щепетильные в смысле журналистской этики, а куда более радикальные. И что останется властям – вновь, как в августе, «отключить рубильник» – перекрыть интернет всей стране?..
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