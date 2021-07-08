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Минчанку оштрафовали на 1450 рублей за белый лист бумаги на окне

08.07.2021 19:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Минска 8 июля оштрафовал 36-летнюю Анастасию Емельянову на 50 базовых величин (1450 рублей) за вывешенный на окне 12-го этажа белый лист бумаги, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Минчанку оштрафовали на 1450 рублей за белый лист бумаги на окне

Протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) на женщину был составлен 15 июня. Ее обвинили в «пикетировании путем размещения на окне 12-го этажа белого листа бумаги».

Емельянова утверждает, что лист на окне не висел даже 9 мая. Белые листы бумаги женщина размещает по всему дому, чтобы выучить английский язык. На них она пишет перевод слов, чтобы быстрее их запомнить. По словам Емельяновой, она работает дома, стол с компьютером стоит на балконе, поэтому она и там вешает переводы на бумаге, чтобы смотреть в перерыве между работой.

Судья Советского района Александр Волк во время суда прочитал все слова на тех листах бумаги, которые забрали дома у Емельяновой. В письменных материалах дела есть фотографии окон квартиры, но она не уверена, что это ее окна. На этих фотографиях нет номера дома, поэтому его дописали сотрудники милиции.

В результате судья Александр Волк посчитал вину Емельяновой полностью доказанной и оштрафовал женщину на 1450 рублей (50 базовых величин).

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района Минска 8 июля оштрафовал 36-летнюю Анастасию Емельянову на 50 базовых величин (1450 рублей) за вывешенный на окне 12-го этажа белый лист бумаги,...
 
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