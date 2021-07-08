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Брестского журналиста Олега Супрунюка оштрафовали на 580 рублей
Источник материала: Навiны
Суд Московского района Бреста оштрафовал местного журналиста Олега Супрунюка на 20 базовых величин (580 рублей), сообщила 8 июля пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.
По ее словам, журналист был задержан за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.
Речь идет о новости, иллюстрация к которой (фотография) была признана экстремистской. Как написала Чемоданова, в июне суд Московского района Бреста признал экстремистским материалом фотоизображение левосторонней свастики на орнаменте в публикации издания «Виртуальный Брест», и такая же резолюция вынесена судом Ганцевичского района по аналогичной публикации на сайте «Першы рэгiён».
Орнамент с левосторонней свастикой изображен на одежде задержанного жителя Барановичей Владимира Гундаря, о котором и говорилось в заметке «Виртуального Бреста».
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Суд Московского района Бреста оштрафовал местного журналиста Олега Супрунюка на 20 базовых величин (580 рублей), сообщила 8 июля пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова...
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