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Смотрите, как главреда «Нашей нивы» Егора Мартиновича выводят из дома. Его руки были скованные за спиной
Источник материала: Партизан
Появилось видео, как Мартиновича силовики ведут в автомобиль после обыска
О задержании Мартиновича стало известно 8 июля. Силовики пришли в редакцию и домой к некоторым сотрудникам. Известно, что обыск в офисе бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД. Обыск и допросы сотрудников "Нашей Нивы" проводятся по статье 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) и статье 293 УК (массовые беспорядки).
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Смотрите, как главреда «Нашей нивы» Егора Мартиновича выводят из дома. Его руки были скованные за спиной
Появилось видео, как Мартиновича силовики ведут в автомобиль после обыска
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