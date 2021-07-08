Смотрите, как главреда «Нашей нивы» Егора Мартиновича выводят из дома. Его руки были скованные за спиной

О задержании Мартиновича стало известно 8 июля. Силовики пришли в редакцию и домой к некоторым сотрудникам. Известно, что обыск в офисе бухгалтерии проводили сотрудники центрального аппарата МВД. Обыск и допросы сотрудников "Нашей Нивы" проводятся по статье 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них) и статье 293 УК (массовые беспорядки).





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