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Заявление БАЖ: Прекратить уничтожение белорусских независимых медиа
Источник материала: Партизан
"БАЖ обращает внимание на то, что под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить независимые белорусские медиа", - говорится в заявлении на сайте ассоциации в четверг.
В четверг стало известно о блокировке сайта оппозиционного издания "Наша Нiва". Редакция сообщила о задержании главреда Егора Мартиновича и обысках у сотрудников издания.
Также в четверг о визитах силовиков сообщили ещё три региональных издания: барановичская газета Intex-press, "Брестская газета" и Оршанский региональный портал, чей редактор Игорь Казмерчак был задержан.
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Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением в связи с ситуацией с независимыми медиа в республике, требует остановить их уничтожение.
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