Бывших президентов Кыргызстана Акаева и Бакиева объявили в международный розыск

Источник материала: Смартпресс

Бывшие президенты Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск в рамках дела о коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор, сообщил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев на брифинге в четверг.

"По делу вокруг Кумтора привлечены ряд высокопоставленных чиновников страны и бывших руководителей. Бывший президент страны Аскар Акаев объявлен в розыск", - сказал Ташиев. Его цитирует "Интерфакс-Запад" .

По его словам, также объявлены в розыск экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сын Максим Бакиев.

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев покинул страну после смены власти в 2005 году.

Экс-президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны после вооруженных столкновений силовиков с оппозицией, которые привели к смене власти в стране в 2010 году.

Бакиев и его родной брат Жаныбек (Жаныш) Бакиев проживают в Беларуси. Кыргызстан неоднократно требовал их выдачи у белорусских властей.

Сын Курманбека Бакиева Максим заочно приговорен в Кыргызстане к пожизненному сроку лишения свободы по обвинениям в коррупции и отмывании нелегальных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, в настоящее время сын экс-президента Кыргызстана проживает в Лондоне.

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Кыргызстана в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Кыргызстан через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.