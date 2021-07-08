Усов: «Режим приступил к тотальной зачистке информационного (интеллектуального) пространства»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – о текущей ситуации в Беларуси.





– Ситуация в стране упростилась максимально, – пишет Павел Усов. – Кто не поддерживает власть, тот против нее, кто против нее – участник антигосударственного заговора, а значит во всех отношениях враг. Какова будет политика в отношении врага – уже очевидно.

Режим приступил к тотальной, именно тотальной , зачистке информационного (интеллектуального) пространства. Вопрос об эффективности таких действий в условиях цифровых технологий для них не стоит. Для них важен факт институционального уничтожения информационной и мысле-деятельной альтернативы.

Краткосрочная цель режима загнать всех в онлайн гетто. Не знаю, будет ли следующим шагом карательных органов выявление подписчиков популярных медиа-каналов, ставящих лайки, и делающих репосты «экстремистских» публикаций, я этого не исключаю. Так или иначе, белорусское общество стремительно переходит из одного системного состояния в другое.

В течение года из неоавторитарного режима, система трансформировалсь в милитаристскую, и вот фактически мы имеем дело с неототалитарным режимом.

Система пытается не только подчинить себе все сферы жизни, ликвидировать альтернативу физически внутри страны, но и активно проводит эксперименты по психологическом и социальному перестраиванию личности в своих политических и идеологических целях.