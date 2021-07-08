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Усов: «Режим приступил к тотальной зачистке информационного (интеллектуального) пространства»
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – о текущей ситуации в Беларуси.
– Ситуация в стране упростилась максимально, –
Режим приступил
Краткосрочная цель режима загнать всех в онлайн гетто. Не знаю, будет ли следующим шагом карательных органов выявление подписчиков популярных медиа-каналов, ставящих лайки, и делающих репосты «экстремистских» публикаций, я этого не исключаю. Так или иначе, белорусское общество стремительно переходит из одного системного состояния в другое.
Система пытается не только подчинить себе все сферы жизни, ликвидировать альтернативу физически внутри страны, но и активно проводит эксперименты по психологическом и социальному перестраиванию личности в своих политических и идеологических целях.
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Политолог – о текущей ситуации в Беларуси.
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