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Дело “Нашей Нивы”: в чем подозревают журналистов?

08.07.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный редактор “Нашей Нивы” Егор Мартинович, редактор издания Андрей Скурко и главный редактор журнала “Наша история” Андрей Дынько сегодня были задержаны на 72 часа. Об этом сообщили в телеграм-канале издания.

Дело “Нашей Нивы”: в чем подозревают журналистов?
Фото: РИА новости, Минск, 2020
Главный редактор “Нашей Нивы” Егор Мартинович, редактор издания Андрей Скурко и главный редактор журнала “Наша история” Андрей Дынько сегодня были задержаны на 72 часа. Об этом сообщили в телеграм-канале издания.

Все они проходят подозреваемыми по части 1 статьи 342 уголовного кодекса Республики Беларусь. В этой статье идет речь о "действиях, грубо нарушающих общественный порядок”. Минимальная санкция по ней предполагает штраф, максимальная — до трех лет лишения свободы.

Это та же статья, по которой журналистки “Белсата” Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили два года лишения свободы.

От блокировки сайта до задержания людей

Утром, 8 июля, сайт “Нашей Нивы” стал недоступен. На перебои с доступом к сайту жаловались как за рубежом, так и в Беларуси.

В офис издания, а также в офис бухгалтерии “Нашей Нивы” пришли с обыском сотрудники центрального аппарата МВД.

В это же время стало известно о задержании главного редактора издания Егора Мартиновича неизвестными. Позже Мартиновича доставили домой, у него прошел обыск.

Обыск прошел также у руководителя отдела маркетинга и рекламы издания Андрея Скурко.

Силовики пришли в дом и к Андрею Дынько. Он не являлся редактором “Нашей Нивы” с 2018 года. Сейчас Дынько возглавляет работу над историческим журналом “Наша Гісторыя”, а также детскими журналами на белорусском языке “Дуду” и “Асцярожна, дзеці”.
 
Теги: Минск
 
 
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Главный редактор “Нашей Нивы” Егор Мартинович, редактор издания Андрей Скурко и главный редактор журнала “Наша история” Андрей Дынько сегодня были задержаны на...
 
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