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Журналисты "Нашей нивы" на Окрестина: Андрей Скурко задержан на 72 часа. У него диабет

08.07.2021 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет “Наша Нива”.


Андрей Скурко / svaboda.org

Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет Еврорадио со ссылкой“Наша Нива”.

Обыск сегодня также прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии и в домах редакторов.

На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК РБ — организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них.

Как сообщает издание, обыски и допросы сотрудников проходят также в связи с подозрениями по нарушению статьи 293 УК — массовые беспорядки.

Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел.
 
 
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Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет “Наша Нива”.
 
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