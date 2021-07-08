



Андрей Скурко / svaboda.org





Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет Еврорадио со ссылкой“Наша Нива”.





Обыск сегодня также прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии и в домах редакторов.





На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК РБ — организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них.





Как сообщает издание, обыски и допросы сотрудников проходят также в связи с подозрениями по нарушению статьи 293 УК — массовые беспорядки.





Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел.