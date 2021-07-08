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Журналисты "Нашей нивы" на Окрестина: Андрей Скурко задержан на 72 часа. У него диабет
Источник материала: Партизан
Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет “Наша Нива”.
Андрей Скурко / svaboda.org
Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет Еврорадио со ссылкой“Наша Нива”.
Обыск сегодня также прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии и в домах редакторов.
На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК РБ — организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них.
Как сообщает издание, обыски и допросы сотрудников проходят также в связи с подозрениями по нарушению статьи 293 УК — массовые беспорядки.
Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел.
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Редактор издания “Наша Нива” Андрей Скурко задержан на 72 часа. Сегодня у него дома прошел обыск, пишет “Наша Нива”.
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