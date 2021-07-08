Как в боевике: сотрудники ГАИ со стрельбой ночью гонялись за бесправником в Белыничах (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Ночью в Белыничах сотрудники ГАИ устроили погоню за машиной Volkswagen Passat, водитель которой игнорировал требования остановиться. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел 7 июля, примерно в половине первого ночи. Пускаясь в погоню за нарушителем, инспекторы ГАИ включили проблесковые маячки и звуковой сигнал. В ответ на это водитель Volkswagen Passat увеличил скорость и попытался «оторваться» от погони.

После просьб сотрудников ГАИ остановиться им пришлось пришлось прибегнуть к оружию. Это возымело эффект: стрельба по колесам заставила «лихача» остановиться.

За рулем сидел 21-летний житель деревни Мокровичи (Белыничский район). Выяснилось, что прав на вождение он никогда не получал. Также оказалось, что данный гражданин уже не первый раз ездит без прав.

В результате инспекторами после ночной поездки было составлено четыре протокола, максимальная сумма штрафа по ним – 76 базовых величин.





Фото: скриншот из видео

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