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ГАИ Беларуси – 85 лет. Готовится праздник по всей стране
Источник материала: ОНТ
День открытых дорог. Госавтоинспекции Беларуси – 85 лет. Юбилей отпразднуют с размахом.
Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Молодечно, Александрия – в выходные торжества пройдут по всей стране. На проспекте Победителей в Минске на большом экране будут транслировать празднования со всех уголков. Гостей ждет парад ретро- и современных автомобилей, дорожное шоу, концерты, интерактивные площадки и много других развлечений.
И действительно, за последние 20 лет втрое реже гибнут люди на дорогах, хотя транспорта с каждым годом всё больше.
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День открытых дорог. Госавтоинспекции Беларуси – 85 лет. Юбилей отпразднуют с размахом. Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Молодечно, Александрия – в выходные...
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