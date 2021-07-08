Могилевчанка украла чужую собаку и разместила объявление в интернете о ее продаже

Источник материала: ОНТ

Жительница Могилева украла чужое домашнее животное и разместила объявление о его продаже в интернете. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

К правоохранителям обратилась 29-летняя женщина, сообщившая, что во время прогулки у нее украли питомца, собаку породы бигль, которая стоила 500 белорусских рублей.

Случай произошел возле одного из домов на улице Жемчужной, где женщина гуляла с собакой.

В ходе расследования оказалось, что чужое домашнее животное забрала 37-летняя женщина, которая работала продавцом одного из магазинов Могилева. Выяснилось, что хозяйка пускала гулять собаку без поводка вокруг дома: так как животное дрессировали, оно гуляло недалеко от владелицы.

В объявлении женщина указала, что хочет за собаку 80 белорусских рублей, и скоро нашла покупателей, которые заплатили за чужое животное требуемую сумму.



В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay





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