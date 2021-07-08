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Молотобоец Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио
Источник материала: ОНТ
Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио.
Такое решение было принято на комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета страны. Иван Тихон – один из самых титулованных и опытных спортсменов белорусской команды. На Играх в Пекине он завоевал бронзу в метании молота, а в Рио – серебро. Также Иван Тихон дважды становился чемпионом мира, в 2005 и 2007-м годах признавался лучшим спортсменом Беларуси. Ранее 44-летний атлет возглавил Белорусскую федерацию лёгкой атлетики. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Иван Тихон избран капитаном олимпийской сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Такое решение было принято на комиссии спортсменов Национального олимпийского...
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