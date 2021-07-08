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Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу
Источник материала: ОНТ
Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу.
Такое решение было принято Российским футбольным союзом на внеочередной конференции. Также расторгнуты контракты и с помощниками Черчесова (напомним, в тренерский штаб сборной России входил и белорусский специалист Мирослав Ромащенко). На чемпионате Европы команда Станислава Черчесова заняла последнее, четвёртое место в группе, обыграв лишь соперников из Финляндии и уступив футболистам Бельгии и Дании. На мировом первенстве в 2018 году, будучи хозяевами турнира, россияне дошли до четвертьфинала.
Фото:Getty Images
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Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России по футболу. Такое решение было принято Российским футбольным союзом на...
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