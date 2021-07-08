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Минэнерго: отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не скажется на работе энергосистемы Беларуси

08.07.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минэнерго: отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не скажется на работе энергосистемы Беларуси

Отказ Украины от импорта электроэнергии белорусского производства на работу энергосистемы Беларуси влияния не окажет. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, объемы поставок электроэнергии из нашей страны в Украину в 2021 и 2020 годах были небольшими. 

Там напомнили, что вместе с тем осенью и зимой белорусская электроэнергия, которую по запросу украинской стороны поставляли к ним, помогала обеспечивать устойчивую работу энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий.  

В Минэнерго отметили, что данное решение создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. «Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», – отметили в ведомстве.

Фото: pixabay

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Отказ Украины от импорта электроэнергии белорусского производства на работу энергосистемы Беларуси влияния не окажет. Об этом сообщили в Министерстве...
 
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