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Жарко до +30°С и так до середины месяца: прогноз погоды на 9 июля

08.07.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жарко до +30°С и так до середины месяца: прогноз погоды на 9 июля

Июль уже с первых дней взял курс на жаркую погоду. Этому способствовал антициклон из Северной Атлантики. В ближайшие дни жара сохранится. Более того, она обещает быть продолжительной и, предварительно, продлится до середины месяца. 

9 июля погоду в Беларуси продолжит определять обширный антициклон с центром над центральными регионами России и по его периферии будет поступать очень теплая воздушная масса с юга Европы. В результате будет жарко и сухо.

В пятницу прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Влажность воздуха – до 40%. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать. 

Утром температура воздуха на большей части территории составит до +22°С. В середине дня столбики термометров достигнут отметки до +31°С, местами до +34°С. К вечеру будет от +27°С по Гомельской области до +30°С по Брестской. 

В выходные дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой воздушной массе южных широт. Ожидается небольшая облачность. Без осадков, лишь в субботу днем по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +14…+20°С, днем воздух раскалится до температуры +29…+34°С. В начале следующей недели также будет жарко, пройдут локальные грозовые дожди.

Фото: БЕЛТА

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Июль уже с первых дней взял курс на жаркую погоду. Этому способствовал антициклон из Северной Атлантики. В ближайшие дни жара сохранится. Более того, она обещает...
 
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