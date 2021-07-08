«Тампа» выиграла Кубок Стэнли

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге разыгран Кубок Стэнли. Второй год подряд его обладателями стали хоккеисты «Тампы».

Решающим в финальной серии против «Монреаля» стал пятый матч. Он завершился со счетом 1:0. Победу в этой игре и во всей серии «Тампе» принес Росс Колтон.

А вратарь Александр Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф.

Для «Монреаля», несмотря на проигрыш, этот сезон стал одним из самых успешных – впервые с 1993 года команда пробилась в финал Кубка Стэнли.

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