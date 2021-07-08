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«Тампа» выиграла Кубок Стэнли

08.07.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тампа» выиграла Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге разыгран Кубок Стэнли. Второй год подряд его обладателями стали хоккеисты «Тампы».

Решающим в финальной серии против «Монреаля» стал пятый матч. Он завершился со счетом 1:0. Победу в этой игре и во всей серии «Тампе» принес Росс Колтон.

А вратарь Александр Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф. 

Для «Монреаля», несмотря на проигрыш, этот сезон стал одним из самых успешных – впервые с 1993 года команда пробилась в финал Кубка Стэнли.  

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В Национальной хоккейной лиге разыгран Кубок Стэнли. Второй год подряд его обладателями стали хоккеисты «Тампы». Решающим в финальной серии против «Монреаля»...
 
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