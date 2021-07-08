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«Тампа» выиграла Кубок Стэнли
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге разыгран Кубок Стэнли. Второй год подряд его обладателями стали хоккеисты «Тампы».
Решающим в финальной серии против «Монреаля» стал пятый матч. Он завершился со счетом 1:0. Победу в этой игре и во всей серии «Тампе» принес Росс Колтон.
А вратарь Александр Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф.
Для «Монреаля», несмотря на проигрыш, этот сезон стал одним из самых успешных – впервые с 1993 года команда пробилась в финал Кубка Стэнли.
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В Национальной хоккейной лиге разыгран Кубок Стэнли. Второй год подряд его обладателями стали хоккеисты «Тампы». Решающим в финальной серии против «Монреаля»...
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