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Могилевчанин украл более Br65 тыс. у родственников и проиграл в казино

08.07.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Могилевчанин украл более Br65 тыс. у родственников и проиграл в казино

Житель Могилева похитил свыше 65 тысяч рублей в разной валюте у родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.


Пропажу денег из тайных мест в своей квартире заметила 66-летняя хозяйка сбережений: исчезло свыше 1,8 млн. российских рублей и 1680 американских долларов.

В результате следственных действий установлена причастность к преступлению 43-летнего директора транспортной компании. Как выяснилось, его брат был мужем дочери пожилой женщины, поэтому злоумышленник периодически был у нее в гостях. Так он смог сделать дубликат ключа от входной двери.

Уточняется, что в последнее время мужчина часто ходил в казино: он уже проиграл свои деньги и обзавелся долгами. Узнав, что хозяйка квартиры с супругом уехали за город, мужчина проник в жилище и забрал наличные.



Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Фото: скриншот из видео УВД Могилевского облисполкома.


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Теги: Могилев
 
 
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Житель Могилева похитил свыше 65 тысяч рублей в разной валюте у родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Могилевского...
 
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