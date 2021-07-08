Могилевчанин украл более Br65 тыс. у родственников и проиграл в казино

Источник материала: ОНТ

Житель Могилева похитил свыше 65 тысяч рублей в разной валюте у родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.



Пропажу денег из тайных мест в своей квартире заметила 66-летняя хозяйка сбережений: исчезло свыше 1,8 млн. российских рублей и 1680 американских долларов.



В результате следственных действий установлена причастность к преступлению 43-летнего директора транспортной компании. Как выяснилось, его брат был мужем дочери пожилой женщины, поэтому злоумышленник периодически был у нее в гостях. Так он смог сделать дубликат ключа от входной двери.



Уточняется, что в последнее время мужчина часто ходил в казино: он уже проиграл свои деньги и обзавелся долгами. Узнав, что хозяйка квартиры с супругом уехали за город, мужчина проник в жилище и забрал наличные.





Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Фото: скриншот из видео УВД Могилевского облисполкома.





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