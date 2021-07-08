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Могилевчанин украл более Br65 тыс. у родственников и проиграл в казино
Источник материала: ОНТ
Житель Могилева похитил свыше 65 тысяч рублей в разной валюте у родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом
Фото: скриншот из видео УВД Могилевского облисполкома.
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Житель Могилева похитил свыше 65 тысяч рублей в разной валюте у родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Могилевского...
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