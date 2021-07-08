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Александр Лукашенко: даже оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе

08.07.2021 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Люди в погонах, а тем более старший и высший офицерский состав, осведомлены и лучше многих понимают серьезность сложившейся обстановки. Они каждый день принимают решения, разрабатывают стратегии и реагируют на любые выпады в сторону безопасности нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но Главнокомандующий еще раз остановился на ключевых моментах, чтобы и те, кто по ту сторону границы, услышали. 

Александр Лукашенко: даже оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Стратегическое соперничество сильных мира сего грозит перейти в иную, более опасную фазу. При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь. Множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против нашей страны. Вывод абсолютно очевиден. 

Александр Лукашенко: даже оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе

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Мы не скрываем, что у нас есть чем ответить тем силам, которые пытаются играть мускулами на наших западных рубежах. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность – это люди, вы – офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси, является и профессией, и смыслом жизни. 

 
 
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Новости Беларуси. Люди в погонах, а тем более старший и высший офицерский состав, осведомлены и лучше многих понимают серьезность сложившейся обстановки. Они...
 
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