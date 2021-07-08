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Соболенко не вышла в финал «Уимблдона», но впервые стала третьей ракеткой мира

08.07.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Чешка Каролина Плишкова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 5:7, 6:4, 6:4 и вышла в финал на «Уимблдона».

Соболенко не вышла в финал «Уимблдона», но впервые стала третьей ракеткой мира

Соперницы провели на корте 1 час и 56 минут.

За титул Плишкова сыграет с Эшли Барти.

Соболенко занимает третье место в мировом онлайн рейтинге, Плишкова — седьмое. Победа на турнире подняла бы нашу теннисистку на вторую позиию.

 
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Чешка Каролина Плишкова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 5:7, 6:4, 6:4 и вышла в финал на «Уимблдона».
 
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