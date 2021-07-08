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Соболенко не вышла в финал «Уимблдона», но впервые стала третьей ракеткой мира
Источник материала: Навiны
Чешка Каролина Плишкова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 5:7, 6:4, 6:4 и вышла в финал на «Уимблдона».
Соперницы провели на корте 1 час и 56 минут.
За титул Плишкова сыграет с Эшли Барти.
Соболенко занимает третье место в мировом онлайн рейтинге, Плишкова — седьмое. Победа на турнире подняла бы нашу теннисистку на вторую позиию.
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Чешка Каролина Плишкова обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 5:7, 6:4, 6:4 и вышла в финал на «Уимблдона».
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