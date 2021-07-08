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В Бресте за нарушения закона ликвидированы учреждения "За свой город" и "Дзедзич"

08.07.2021 20:21 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По представлению прокуратуры Бреста за нарушения закона ликвидированы учреждения "За свой город" и "Дзедзич", сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Основанием послужило осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе предмету и целям, отметили в прокуратуре.

При этом поясняется, что с августа 2020 года учреждение "За свой город" вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие всестороннему социально-экономическому и культурному развитию городов Беларуси, размещало на своих страницах в соцсетях информацию, направленную на разжигание вражды по профессиональному признаку.

Учреждение "Дзедзич" вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры занималось иной не закрепленной уставом деятельностью. В частности, организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий.

Органы прокуратуры Брестчины продолжают работу по выявлению организаций, осуществляющих деятельность, не соответствующую уставным целям.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Основанием послужило осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе предмету и целям, отметили в прокуратуре.
 
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