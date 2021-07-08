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В украинский санкционный список включены Виктор Лукашенко, Тертель, Ермошина, Эйсмонт
08.07.2021 20:23 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Украинская Рада опубликовала
Напомним, накануне кабинет министров Украины
Всего в списке 52 человека. Среди них глава НОК Беларуси и старший сын президента Виктор Лукашенко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава ЦИК Лилия Ермошина и члены Центризбиркома, председатель КГБ Иван Тертель и его заместители, руководство МВД, в том числе министр Иван Кубраков, руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, глава администрации президента Игорь Сергиенко, министр юстиции Олег Слижевский.
В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Ограничительные меры, предлагается ввести на 3 года. Фамилии фигурантов списка пока не разглашаются. Принятие санкционного списка связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года "О введении санкций в отношении физических лиц, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию в том числе граждан Украины".
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