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Адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов
08.07.2021 20:23 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение исключить адвоката Дмитрия Лаевского из коллегии. Об этом юрист сообщил в своих соцсетях.
Как сообщалось, 2 июля
Дмитрий Лаевский являлся защитником экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
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Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение исключить адвоката Дмитрия Лаевского из коллегии. Об этом юрист сообщил в своих...
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