Адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

Источник материала: Смартпресс

Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение исключить адвоката Дмитрия Лаевского из коллегии. Об этом юрист сообщил в своих соцсетях.

Как сообщалось, 2 июля стало известно , что МГКА возбудила дисциплинарное производство в отношении Лаевского. По его словам, причиной послужило то, что в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико он просил оправдать и других участников процесса.

Дмитрий Лаевский являлся защитником экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.