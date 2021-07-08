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Адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

08.07.2021 20:23 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение исключить адвоката Дмитрия Лаевского из коллегии. Об этом юрист сообщил в своих соцсетях.

Как сообщалось, 2 июля стало известно, что МГКА возбудила дисциплинарное производство в отношении Лаевского. По его словам, причиной послужило то, что в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико он просил оправдать и других участников процесса.

Дмитрий Лаевский являлся защитником экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.

 

 
 
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Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов приняла решение исключить адвоката Дмитрия Лаевского из коллегии. Об этом юрист сообщил в своих...
 
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