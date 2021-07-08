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Лукашенко поздравил выпускников военных вузов и высший офицерский состав
08.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Современная война начинается с агрессии внутри страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время чествования выпускников
Президент констатировал: геополитическое обострение между Востоком и Западом грозит перейти в более острую стадию, и задача военных не допустить этого. Александр Лукашенко поблагодарил людей в погонах. Благодаря им страна сохранила суверенитет после президентских выборов в прошлом году. И сегодня молодым офицерам есть с кого брать пример.
Выпускники, которые закончили военные вузы с отличием, получили благодарности от президента. А представителям высшего офицерского состава глава государства вручил генеральские погоны.
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Президент констатировал: геополитическое обострение между Востоком и Западом грозит перейти в более острую стадию, и задача военных не допустить этого.
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