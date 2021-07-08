Лукашенко поздравил выпускников военных вузов и высший офицерский состав

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Современная война начинается с агрессии внутри страны. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает «МИР 24».

«Офицерский корпус – это опора государства и прежде всего безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования. А в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас и офицеров-патриотов, людей чести и долга, и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси», – указал Александр Лукашенко.

Президент констатировал: геополитическое обострение между Востоком и Западом грозит перейти в более острую стадию, и задача военных не допустить этого. Александр Лукашенко поблагодарил людей в погонах. Благодаря им страна сохранила суверенитет после президентских выборов в прошлом году. И сегодня молодым офицерам есть с кого брать пример.

Выпускники, которые закончили военные вузы с отличием, получили благодарности от президента. А представителям высшего офицерского состава глава государства вручил генеральские погоны.