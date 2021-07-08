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Видео перехвата в прямом эфире. В Литве прервали пресс-конференцию президента для перехвата российских самолетов

08.07.2021 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пилоты забежали прямо во время прямой трансляции в ангар с истребителем, чтобы вылететь на перехват самолетов.


Фото: Скриншот

В Литве пришлось прервать пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы из-за сообщения о тревоги. Об этом сообщает испанское издание El Mundo

Во время визита авиабазы НАТО в Литве прозвучала боевая тревога. Из-за этого пришлось прервать выступление политиков. Они выступали в одном из ангаров, где на боевом дежурстве находятся истребители Eurofighter Typhoon. Пилоты прямо на прямой трансляции забежали в ангар и начали подниматься в истребитель.
"В международном воздушном пространстве над Балтийским морем у границы Литвы службами слежения были зафиксированы два воздушных судна без согласованного полетного плана, которые не поддерживали связь с наземным центром управления полетами, поэтому была задействована воздушная полиция", — заявил пресс-офицер ВС Литвы капитан Андрюс Дилда.


Были задействованы два истребителя для перехвата, предположительно, российских самолетов.
Напомним, в марте НАТО перехватило более 10 российских самолетов в течение 6 часов в небе над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями. Ранее британские ВВС перехватили два Ту-142 над Северным морем.
 
 
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Пилоты забежали прямо во время прямой трансляции в ангар с истребителем, чтобы вылететь на перехват самолетов.
 
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