Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдона

сообщает Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4 WTA) не смогла выйти в финальную стадию Уимблдона в Великобритании,Sputnik.





Соболенко встретилась в полуфинале с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой (13). Ранее спортсменки дважды встречались на турнирах в 2018 году, в которых белоруска праздновала победы.





В четверг 8 июля поединок получился непростой: Соболенко открыла счет, но Плишкова сокращала отставание. Тем не менее, в первом сете белорусская спортсменка обыграла соперницу, но чешка переломила ход поединка, победив – 7:5, 4:6, 4:6. Матч длился почти два часа.





В финале Плишкова встретится с первым номером рейтинга WTAавстралийкой Эшли Барти.





Ранее из соревнований выбыл ряд белорусов, в том числе экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (14).

Уимблдонский турнир в Лондоне продлится по 11 июля, призовой фонд состязаний – более 40 миллионов евро.



