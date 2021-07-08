|
Александр Лукашенко – офицерам: это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость.
Учения будут очередной проверкой для наших Вооруженных Сил. Но куда более жесткие испытания все, кто причисляет себя к защитникам отечества, прошли летом и осенью 2020 года. Под ударом были все, и от стойкости каждого отдельно взятого офицера зависело, устоит страна или ее перевернут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)