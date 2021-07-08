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Александр Лукашенко – офицерам: это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно

08.07.2021 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – офицерам: это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно

Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость.

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Учения будут очередной проверкой для наших Вооруженных Сил. Но куда более жесткие испытания все, кто причисляет себя к защитникам отечества, прошли летом и осенью 2020 года. Под ударом были все, и от стойкости каждого отдельно взятого офицера зависело, устоит страна или ее перевернут.

Александр Лукашенко – офицерам: это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созданная национальная система безопасности выдержала испытание. Люди в погонах, проявив мужество, стойкость, верность присяге и нашему народу, выстояли. Вы, офицеры, избрав путь служения нашему отечеству, взяли на себя огромную ответственность. Это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно. Очень хотелось бы, чтобы вы были достойны почетной работы – родину защищать. В вашем лице я хотел бы приветствовать всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную стезю.

 
 
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Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
 
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