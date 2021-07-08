Серия краж прокатилась по агрогородку Знаменка в Брестском районе

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Серия краж в агрогородке Знаменка в Брестском районе. Речь идет, в том числе о краже иконы Христос Вседержитель. Следователи установили, что причастен к преступлениям может быть 43-летний местный житель. Уже скоро эти материалы поступят в суд, расследование дела завершено. СК сообщает, в марте мужчина освободился из мест лишения свободы. Одно время гостил у соседей, поскольку дом его родителей обветшал.



Гостеприимство воспринял по-своему, когда узнал, что у хозяина имеется икона, воспользовался моментом и украл ее. При этом похитил из чужого дома еще продукты питания и электрическую проводку из автомобиля. Ущерб оценили в 340 рублей. В ходе расследования всплыли и другие случаи. И уже во время последней вылазки мужчину задержали. В ходе допроса он признал вину и рассказал, что совершал преступления пьяным, вещи продавал, а деньги тратил на еду и алкоголь.



