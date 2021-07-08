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Серия краж прокатилась по агрогородку Знаменка в Брестском районе
Источник материала: БT
Серия краж в агрогородке Знаменка в Брестском районе. Речь идет, в том числе о краже иконы Христос Вседержитель. Следователи установили, что причастен к преступлениям может быть 43-летний местный житель. Уже скоро эти материалы поступят в суд, расследование дела завершено. СК сообщает, в марте мужчина освободился из мест лишения свободы. Одно время гостил у соседей, поскольку дом его родителей обветшал.
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Серия краж в агрогородке Знаменка в Брестском районе. Речь идет, в том числе о краже иконы Христос Вседержитель. Следователи установили, что причастен к...
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