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Защитника Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов.
Фото DW
«За просьбу об оправдании людей», —
Сам Бабарико, как отмечает его пресс-служба, в недавнем письме писал про своих адвокатов: «Они — настоящие профессионалы и люди. То есть яркий пример попадания в правильную выборку: профессионал-человек».
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Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов.
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