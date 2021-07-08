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Защитника Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов.

Защитника Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

Фото DW

«За просьбу об оправдании людей», — пишет Дмитрий Лаевский, который защищал экс-претендента в президенты Виктора Бабарико в суде.

Сам Бабарико, как отмечает его пресс-служба, в недавнем письме писал про своих адвокатов: «Они — настоящие профессионалы и люди. То есть яркий пример попадания в правильную выборку: профессионал-человек».

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Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов.
 
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