Защитника Дмитрия Лаевского исключили из коллегии адвокатов

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Такое решение приняла Минская городская комиссия адвокатов.





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«За просьбу об оправдании людей», — пишет Дмитрий Лаевский, который защищал экс-претендента в президенты Виктора Бабарико в суде.

Сам Бабарико, как отмечает его пресс-служба, в недавнем письме писал про своих адвокатов: «Они — настоящие профессионалы и люди. То есть яркий пример попадания в правильную выборку: профессионал-человек».