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Александр Вольфович заявил о попытках террористической угрозы на нескольких объектах в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
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Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
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