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Александр Вольфович заявил о попытках террористической угрозы на нескольких объектах в Беларуси

08.07.2021 20:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Вольфович заявил о попытках террористической угрозы на нескольких объектах в Беларуси

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси: 
Мы противостоим этим угрозам. Сегодня гибридная война действительно развязана, мы это видим абсолютно. Эти факты, попытка террористической угрозы на узле связи в Вилейке, на других объектах. Есть информация, просто про нее раньше времени, наверное, преждевременно говорить. Эта диверсия предотвращена, те, кто пытались это сделать, задержаны. То есть система обеспечения национальной безопасности сработала. Эти преступники дают признательные показания, в том числе обличая их руководителей за границами Республики Беларусь.

Александр Вольфович заявил о попытках террористической угрозы на нескольких объектах в Беларуси

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Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
 
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