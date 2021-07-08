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МВД опровергло информации о взломе своих информационных баз

08.07.2021 20:57 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство внутренних дел заявило, что на внутренних информационных сервисах проводятся плановые профилактические работа, а информация о взломе баз – недостоверная.

"В сети интернет распространяется недостоверная информация о взломе баз МВД. Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД Республики Беларусь временно приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее ряд пользователей сообщали, что испытывают проблемы при выполнении административных процедур по линии ГАИ и ДГиМ.

 
 
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Министерство внутренних дел заявило, что на внутренних информационных сервисах проводятся плановые профилактические работа, а информация о взломе баз –...
 
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