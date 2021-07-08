"Семейные экипажи – самые надежные". Супруги из Минска – о работе дальнобойщиками в Европе

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"Прикольно, давай учиться"

пише т abw.by Однако у него давно были мысли открыть категорию "Е" и пойти в дальнобойщики, но первая жена не поддерживала эту задумку. Для Дмитрия работа водителем – дело не новое. В Беларуси он уже занимался грузоперевозками, ездил на грузовике категории "С",т abw.by Однако у него давно были мысли открыть категорию "Е" и пойти в дальнобойщики, но первая жена не поддерживала эту задумку.

В то же время для Александры уйти в дальнобойщики означало куда более серьезные изменения. До этого она 15 лет работала парикмахером, а из всех категорий в "правах" у нее была только "В".

"Как-то в одном из разговоров Дима обмолвился, что уже достаточно давно хотел сдать на категорию "Е" и пойти работать на фуру. Я поддержала и сказала, что сама не против поездить и попробовать себя в этой профессии. Опыт езды на легковом авто был, а ездить за рулем я никогда не боялась. Дима сказал, что было бы прикольно, мол, давай учиться", – вспоминает Александра.

После принятия достаточно спонтанного решения молодые люди отправились в автошколу. Дмитрию не хватало только категории "Е", а Александре сперва нужно было получить "С", а уже только потом учиться на "Е".

Девушка рассказывает, что только ожидание начала учебы заняло три месяца. Поэтому, затеяв все это в начале весны прошлого года, грузовую категорию она получила лишь в августе, а категорию “Е” – аж в ноябре. Зато оба экзамена Саша сдала с первого раза.













Для работы на фуре наличия одних только "прав" недостаточно. Поэтому будущую дальнобойщицу ждали расходы на получение чипа и удостоверения водителя-международника. Вдобавок из-за отсутствия опыта у Александры с совместным трудоустройством возникли трудности.





"На тот момент, не считая нескольких лет работы на грузовике без прицепа, у мужа уже был почти годовалый опыт езды на фуре, а вот мне нужно было стажироваться. Естественно, мы хотели, чтобы именно он меня учил, но, к сожалению, при поиске вариантов часто сталкивались с тем, что все хотели посмотреть хотя бы 3-6 месяцев на то, как работает Дима, а уже потом были готовы отправлять нас вместе. Некоторые предлагали мне стажироваться с другими водителями, уже давно у них работающими. Естественно, такой вариант нас не устраивал... Поиск работы слегка затянулся. Мы сразу были нацелены именно на Европу, потому как там платят посуточно, а в СНГ – от "колеса". Кроме того, мы не хотели устраиваться в абы-какую фирму, а рассматривали сразу хотя бы средние по рейтингу и уровню зарплат.





В итоге все же нашли литовскую фирму, которая поверила в мужа и согласилась нас взять. Перед тем как брать к себе водителей, компания проводит с каждым кандидатом тест-драйв, чтобы понять, стоит ли вообще иметь дело с этим человеком. Дима все сдал на отлично, я была второй, и единственное, что я попросила, – это чтобы муж оставался в кабине", – вспоминает Саша.

Следующим этапом было обучение на 95-й код. Учебу организует сама фирма. Стоимость курса – 350 евро, курсантам предоставляется бесплатное общежитие, питание и досуг идут за свой счет. Плату за обучение в данной организации не берут, а высчитывают из первой зарплаты. Вывод: тем, кто желает сесть за руль фуры, но не имеет "прав" нужных категорий и других "корочек", нужно быть готовым, что на все движения может уйти без малого год и более 1000 евро.

"Фура – это не страшно!"

Дмитрий – глава экипажа, за сутки работы ему платят 65 евро, а его менее опытной супруге – 60. Правда, первый месяц считалось, что Александра стажируется, поэтому ей платили по 21 евро. Она признается, что новая работа ей нравится, а нахождение за рулем фуры не вызывает страха, а, наоборот, дает только положительные эмоции.

"За рулем фуры буквально первые пару дней ощущала, что машина высокая и огромная, а сейчас чувствую себя как будто за рулем джипа, не больше. Фура – это не страшно! Я считаю, что женщинам, которые не боятся автомобиля, стоит идти со своими дальнобойщиками в эту профессию. В Европе девушка за рулем большегруза не такая уж редкость. Семейные пары тоже встречаются. Некоторые работодатели и вовсе считают, что семейные экипажи – самые надежные, поэтому с удовольствием берут на работу. Главное, чтобы был опыт.





Из минусов такой работы для девушек я бы отметила лишь нехватку душевых в Бельгии и Голландии. В других странах проблем с этим нет.





Постоянное нахождение вместе нас не напрягает, хотя, конечно, бывает, что мы можем немного поругаться, но происходит даже реже, чем дома в Минске . Возможно, тут многое зависит как от конкретных людей, так и от отношения к профессии. Например, нам обоим это нравится. Многие друзья и знакомые отговаривали нас, говорили, что из-за совместной работы можно и развестись, но нам кажется, что так, наоборот, веселее.





В семейном экипаже есть много плюсов. Например, девушке нужно меньше платьев, туфелек и т.д. – это огромная экономия. Кроме того, нам не надо платить за аренду квартиры и коммуналку", – рассуждает Саша.

Она признается, что по возможности муж ездит за рулем больше, чем она. Она же готовит ему бутерброды, салаты, варит кофе и т.д. Из плюсов отмечает отсутствие ревности с обеих сторон, ведь молодые люди постоянно вместе, а не как это бывает, когда мужчина в рейсе и пара месяцами не видит друг друга.

"Наш досуг не сильно отличается от прежнего. Есть много стоянок, где можно пожарить шашлыки или заняться спортом. Недавно с мужем обсуждали, что и путешествовать нам уже нет смысла, если только выбирать пляжный отдых. За эти три месяца мы увидели много красивых мест: потрясающие горы, старинные замки, домики, мосты.





Удалось побывать на пляже, пробовали настоящую итальянскую пиццу. Видели Эйфелеву башню, пили французское вино, ели французские сыры, круассаны и т.д. Для любителей путешествий это идеальная работа!" – считает Александра.

Молодые люди ездят уже три месяца и заканчивать каденцию пока не планируют. С учетом ситуации с выездом за границу опасаются, что могут застрять в Беларуси и в итоге остаться без денег и работы.





“Наверное, будем ездить, пока не закончится срок действия визы. Ограничения по выезду и проблемы с перелетами сильно отразились на белорусских дальнобойщиках в Европе. Например, у нас есть украинские коллеги, которые не смогли вовремя смениться из-за того, что второй экипаж – тоже семейная пара из Беларуси – не может выехать из страны из-за ограничений и отсутствия авиасообщения с Европой”, – рассказывает Александра.













Среди знакомых пары многие ушли в дальнобой либо планируют это сделать.

"Знаю еще одну девушку из автошколы, которая также уже работает водителем фуры. Кстати, инструктор, который учил меня ездить с прицепом, тоже готовит документы и нацеливается на работу в Европе. Кроме того, мы завели с мужем аккаунты в TikTok и там рассказываем о своей жизни и работе. Нам пишет немало людей, которые хотят сменить профессию. Благодаря TikTok мы узнали, что семейных экипажей не так уж мало. В будущем, возможно, заведем канал на YouTube, где будем более подробно рассказывать о семейной жизни в кабине и делиться советами и полезной информацией".



