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КГБ: В Беларуси проходит операция по зачистке от радикалов

08.07.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас в Беларуси проходит широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, заявил замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

КГБ: В Беларуси проходит операция по зачистке от радикалов
Диктор в эфире телеканала "Беларусь 1" сказал, что правоохранители получили доступ к информации, которая позволяет раскрыть преступления, совершенные в Беларуси в августе 2020-го.

В частности, речь идет об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Как было сказано в эфире телеканала, вербовка и возможная организация террористических актов происходила в деструктивных Telegram-каналах. Поэтому правоохранители начали масштабную спецоперацию.

"В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний", – сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

Напомним, что сегодня по Беларуси массово проходят аресты и обыски среди активистов и независимых журналистов. 
 
 
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Сейчас в Беларуси проходит широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, заявил замначальника следственного управления КГБ Беларуси...
 
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