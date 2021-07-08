КГБ: В Беларуси проходит операция по зачистке от радикалов

Диктор в эфире телеканала "Беларусь 1" сказал, что правоохранители получили доступ к информации, которая позволяет раскрыть преступления, совершенные в Беларуси в августе 2020-го.





В частности, речь идет об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Как было сказано в эфире телеканала, вербовка и возможная организация террористических актов происходила в деструктивных Telegram-каналах. Поэтому правоохранители начали масштабную спецоперацию.





"В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний", – сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".





Напомним, что сегодня по Беларуси массово проходят аресты и обыски среди активистов и независимых журналистов.